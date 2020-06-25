Бельгийская компания GAB искала компанию архитекторов, которые бы создали одновременно закрытый и открытый шоурум. Компания нуждалась в выставочном зале рядом с другими салонами, который бы создавал у посетителей ощущение пребывания на улице.

В результате получился двухэтажный дом площадью 200 квадратных метров, сообщает Archdaily.

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Для выставочного зала компания нуждалась в больших открытых светлых пространствах с большим количеством естественного света. Расположение сразу понравилось компании. С одной стороны располагается старый маленький замок с прекрасным садом, окруженным озером, а перед ним стоянка.

С улицы полностью просматривается вся выставка / Фото Archdaily

Заказ реализовали за два месяца на складе, а на месте здание смонтировали за два часа. Помещение состоит из двух кабин снизу, и трех на втором уровне.

Такая конструкция собирается довольно быстро / Фото Archdaily

Такая технология строительства позволяет быстро установить открытый и современный щоурум.

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Также шоурум легко разобрать и перевезти на другое место / Фото Archdaily