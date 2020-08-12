В городе Чунцин в центральной части Китая исторические дома в центре превратят в школу. Интересно, что здесь хранятся ценные экспонаты из известного запрещенного города, что в Пекине (Бейджине).

Оказалось, что у этих домов долгая история, сообщает Archdaily.

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Комплекс зданий возведен в 1891 году, и позже неоднократно достраивался. В разное время здесь располагались склады и офисы. Впрочем интересной является история, которая связана с этими домами.

Судьбу домов решила случайность / Фото Archdaily

Во время японского нашествия исторические реликвии, а также произведения искусства из Запретного города в Пекине были отправлены внутрь страны для охраны и хранения.

Комплекс расположен рядом с рекой Янцзы / Фото Archdaily

По состоянию на сегодня, здесь осталось восемь зданий, однако все они имеют неудовлетворительное состояние. В частности, больше всего пострадали перекрытия и крыши помещений.

Пришлось укрепить перекрытия помещений / Фото Archdaily

Кроме крыши, архитекторы еще и частично восстанавливали земляные стены, утрамбованные, по современным технологиям. Для одного из зданий также восстановили черепичную крышу, сохранили полые кирпичные стены и кирпичные колонны. Также, главный вход с застекленными дверями разместился со стороны главной площади.

Здания не подверглись серьезному обновлению / фото Archdaily

Из-за исторической значимости зданий, часть из них и в дальнейшем будет вмещать разнообразные вещи из Запретного города. Впрочем, большинство отремонтированных помещений будут использоваться как лекционные залы, а также школьные классы.

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