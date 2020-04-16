Защита от холодных ветров: фото современного глиняного дома в Бразилии
Неподалеку бразильского города Сан-Паулу построили дом из глины, наполовину спрятанный в землю. Для этого пришлось выкопать около одного метра земли.
Регион, в котором сведено сооружение, славится своей керамикой, поэтому глиняные дома здесь – обычное дело, пишет Archdaily.
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Дом решили построить на холме, чтобы получить хорошую панораму, однако в этом регионе часто дуют холодные ветры.
Из дома открывается вид на окружающие земли / фото: Archdaily
Именно для того, чтобы сэкономить на отоплении, пришлось сделать срез почвы, которую сразу использовали для строительства самого сооружения.
Сооружение имеет небольшую террасу / фото: Archdaily
Так, главные стены дома сделаны из утрамбованной земли, однако старую технологию решили осовременить. В частности использовали автономную систему опалубки, которая позволяет избежать перфорационных отверстий от металлических прутьев.
Остальные стены изготовлены из кирпича цвета обожженной земли / фото: Archdaily
В гостиной есть камин и печь на дровах, которые также сделаны из глины. Крыша дома – это деревянная решетка, которая объединяет вместе с полом две большие горизонтальные плоскости стен.
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Интерьер оформлен в глиняном цвете / фото: Archdaily