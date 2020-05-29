Здание сотни балконов: пример идеального жилого дома для самоизоляции из Флориды – фото

Многоквартирный жилой дом в Солн-Айленд-Бич, недалеко от Майами, проектировали несколько архитектурных и дизайнерских фирм. Здание имеет все необходимые условия для жизни в условиях самоизоляции, в частности жители каждой из квартир имеют доступ к просторному балкону.

С верхних этажей дома открывается вид на Атлантический океан, пишет Archdaily.

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Башня имеет 198 метров в длину, а ее фасад выполнен полностью из стекла. Здание расположено под углом к океану, оно имеет изогнутую переднюю часть и скошенные короткие края.



Бассейн расположенный на прилегающей к дому территории / Фото Dezeen

В общем здание содержит 250 квартир, а выход на балкон у владельцев из кухни. Также здесь внутри есть тренажерный зал, бар, ресторан, открытый бассейн, игровая комната и спа.



В доме есть также маленький кинотеатр / Фото Dezeen

Среди нетипичных услуг, жители могут воспользоваться кинотеатром и частной комнатой для курения.



Дизайн выполнен в пастельных цветах / Фото Dezeen

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Дизайн каждой квартиры здесь разработан итальянскими дизайнерами в стиле классического минимализма.