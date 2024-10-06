Як пише The Sun, жінка мала фінансові труднощі, тож намагалась зробити це максимально бюджетно. Якими секретами ощадливого будівництва вона ділиться, розповідаємо далі.

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Як жінка заощадила на будівництві

Британка Сем Джекман у 2014 році успадкувала від свого батька занедбане бунгало, напівзруйноване приміщенням для майстерні та земельну ділянку.

Колишня вчителька та працівниця художнього музею, яка тепер володіє власним бізнесом, каже, що її тато не хотів займатися цією нерухомістю, тож передав власність їй.

Мені дуже пощастило, оскільки мені не довелося купувати ділянку, що заощадило мені значні кошти, тобто всі гроші від продажу мого іншого будинку я спрямувала на будівництво тут,

– розповідає Сем.

Під час ремонту варто подбати не лише про інтер'єр, але й про комфортний мікроклімат у домі. Найкраще створює тепло й прохолоду вдома обладнання від Bosch. Компанія дбає, щоб кожен знайшов ідеальну систему для себе: для компактної зручної студії, великої квартири, сімейного особняка або будинку за містом.

Спершу вона хотіла відремонтувати бунгало, але після певних підрахунків зрозуміла, що знести його та побудувати новий дім з нуля коштуватиме приблизно стільки ж.

Відтак Сем знадобилося близько 12 місяців, щоб побудувати власне житло за бюджетні кошти, приблизно 180 000 фунтів стерлінгів (понад 9 мільйонів гривень).

Зараз вона живе у новому будинку разом зі своїм партнером Девідом і сином Чарлі, але будівництво та фінансування були нелегким процесом.

Спочатку я думала, що просто візьму іпотеку на будівництво, але це виявилося не так просто,

– ділиться жінка.

У результаті родина вирішила продати попереднє житло та використати ці гроші для будівництва. Однак тієї суми було замало, тож Сем також взяла позику у банку. Коли ж будинок вже був частково готовий, їй вдалося отримати ще й іпотеку.

Труднощі з фінансами змусили жінку більш ефективно керувати процесом будівництва. Попри те, що у немаленьку суму їй обійшлися підготовчі роботи, очистка території та послуги електрика та сантехніка, Сем чимало заощадила на покупці обладнання та арматури.

Британка каже, що ключовою частиною її успіху було дуже ретельне планування бюджету.

Я була дуже чесною перед собою щодо суми, яку мені доведеться витратити, і тому дуже дисципліновано вибирала лише доступні за ціною світильники та фурнітуру, меблі,

– пояснює Сем.

Вона також зосередилася на тому, щоб зробити дім енергоефективним із самого початку, щоб заощадити гроші на комунальних послугах.

Іншою розумною ідеєю Сем для економії грошей було проведення "малярських вечірок", коли її друзі та сусіди приходили допомагати з декоруванням.

Гроші ж, які вдавалося таким чином заощаджувати, жінка витрачала на те, що їй дійсно важливо. Зокрема, у будинку відтепер є прекрасний камін, підлога з підігрівом і величезні вікна, щоб насолоджуватися краєвидами.