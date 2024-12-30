Про це розповідає 24 Канал з посиланням на New York Post.

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Під якою загрозою опинилися мінібудинки та будинки на колесах

У Великій Британії та США особливої популярності набули мінібудинки, а також будинки на колесах. Однак нині вони стикнулися з серйозною проблемою – крадіжки.

До прикладу, Моніка Бадзінскі поїхала на свою земельну ділянку, де вона побудувала мінібудинок, і виявила, що його вкрали. Ймовірно, злодії проникли на ділянку, причепили дім до автівки та вивезли його під покровом ночі. На щастя, на подвір'ї сусіда встановлені камери відеоспостереження, саме вони зафіксували момент злочину.

Останнім часом такі злочини стали настільки ж поширеними, як і мінібудинки. У США викрадення компактних будинків стало звичним явищем. Як цьому протистояти, у поліції поки не знайшли рішення.

Втім, у ЗМІ наголошують, що найближчі 8 років мінібудинки ставатимуть все більш популярними. Річ у тім, що опитування серед іноземців все частіше підтверджують, що більшість людей хотіли б жити у крихітному будинку. По-перше, його набагато дешевше купити чи збудувати своїми руками. По-друге – рахунки за комунальні послуги менші у кілька разів.

Крім того, житло на колесах популярне серед подорожувальників. Ті, хто обожнює їздити у нові міста чи країни, обирає будинки на колесах, однак і вони нині стикнулися з серйозною проблемою крадіжок.