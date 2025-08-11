Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, просто посеред заднього двору чоловіка виднілася ідеально кругла ділянка сплутаної трави, оточена здоровою зеленню. Що це було, розповідаємо далі.

До теми Подружжя знайшло на своїй ділянці загадковий вантажний контейнер: всередині було неочікуване

Що за кола буди на траві у дворі чоловіка?

Здивований чоловік опублікував про своє відкриття допис на Reddit, який швидко набрав понад 6 000 вподобань. Люди висували найбільш різноманітні версії того, що могло спричинити утворення кіл на траві.

"Хтось міг посадити тут дрон", "Може, був басейн, а потім його прибрали", "Чийсь батут залетів у двір і його швидко забрали", – писали люди.

І, звісно, не обійшлося без фантастичних варіантів: "Інопланетяни. Однозначно", "Кільце НЛО".

Кола на траві: дивіться фото

Сам Пет каже, що вранці, коли йшов на роботу, цього кола не було. Він сподівається, що хтось зможе дати логічне пояснення.

І така людина знайшлася. Декілька днів пост Пета збирав коментарі, поки одна з перших здогадок не підтвердилася. "Можливо, це від розбризкувача?", – припустив користувач. І виявився правий.

Після перевірки Пет зрозумів: проблема була у головці спринклера. Часом вона працювала неправильно, лила сильний струмінь води на одне місце і буквально збивала траву, створюючи ідеальне коло.

До слова, інший чоловік неочікувано провалився у землю у дворі будинку 1900-х років та зробив цікаве відкриття.