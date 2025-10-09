Більше про це у своєму блозі розповіла Melissa Norris, передає 24 Канал.

Куди перенести врожай?

Якщо в будинку є неопалювана кімната або надвірне приміщення з прохолодною температурою, це може стати чудовим місцем для зберігання зимових овочів – гарбузів, картоплі, цибулі, коренеплодів. В ідеалі підійде кімната, де температура стабільно низька, з малою вологістю та гарною вентиляцією.

Що, як і чому?

Як пише UC Agriculture and Natural Resources, більшість коренеплодів і "довгозберігаючих" овочів найкраще витримують температуру близько 0 – 5 градусів з помірною вологістю. Занадто теплі або занадто вологі умови прискорюють псування.

Щоб уникнути скупчення вологи й цвілі, овочі краще зберігати в ящиках з отворами або на решітках.

Де найкраще зберігати овочі / Фото Africa Images

Де найкраще зберігати картоплю?