Особливо важливо правильно підібрати кольори для кухні. Підлога, стіни, стіл, стільниці – усе відіграє важливу роль, тому дизайнери поділилися стильними ідеями інтер'єру для кухні, які надихнуть на ремонт.

До теми 3 ознаки того, що ваша кухня більше неактуальна, та як це виправити

Стильний ремонт кухні

Зелена шавлія з чорним оніксом

Колір зеленої шавлії нині став дуже популярним, адже його обирають для створення спокійного та гармонійного простору. Так, димчасто-зелені шафи ідеально поєднуються з чорним оніксовим столом. Різьблення на меблях додає особливого шарму.



Кухня кольору зеленої шавлії з чорним столом / Фото Erin Konrath

Чорний з натуральним деревом

Глибокий чорний колір насправді може зігрівати. Так, темні шафи й стіни додають особливого шарму, а акценти зі світлого натурального дерева доповнюють насичений чорний колір.



Чорна кухня з натуральним деревом / Фото Max B

Зелений лісовий та теплий білий

Замість того, щоб використовувати один колір фарби, дизайнерські фірми вибирають зелений колір, натхненний природою та лісом, для нижніх шаф і теплий білий для верхніх.



Кухня у зеленому лісовому кольорі / Фото Dan Lopez Paniagua-Arris

Червоне вино і золото

Відтінки червоного цього року також в тренді, тому кухня кольору вина у поєднанні з золотою сантехнікою та фурнітурою має затишний вигляд. На кухні з таким інтер'єром хочеться влаштувати посиденьки й випити ароматного чаю чи кави.



Кухня кольору червоного вина / Фото Emily Hart

Контрастна чорно-біла кухня

Контрастна чорно-біла кухня завжди має ефектний вигляд. Поєднання темних меблів з білосніжною кахельною панеллю є культовим та позачасовим, тому така кухня завжди буде у тренді.



Класична чорно-біла кухня / Фото Lara Kimmerer

Кремовий з золотим

Світлий, теплий і гостинний, цей кремовий відтінок виглядає елегантно в поєднанні з золотими світильниками та мармуровими стільницями. Така кухня має затишну естетику та позачасовий вигляд.



Кремова кухня / Фото Anice Hoachlander