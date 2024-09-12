Які елементи в дизайні вказують на те, що ваша кухня більше не в тренді, та як це виправити, розповідаємо далі.

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Меблі з сосни або помаранчевого дуба

Ніщо так не нагадує про 1970-ті роки, як меблі з сосни чи помаранчевого дуба. Ці типи деревини не відповідають більш нейтральній і приглушеній стилістиці, яку обирають сьогодні, та яку легше поєднувати з багатьма іншими трендовими природними матеріалами, такими як камінь і кварц.

Химерні декоративні деталі

Застарілі кухні, як правило, мають химерні декоративні деталі, такі як кронштейни, колони та арки, які, можливо, були в моді під час будівництва, але більше не є актуальними.

Як виглядає актуальна кухня: дивіться фото

Зараз у тренді елегантний і мінімалістичний дизайн.

Високі барні стільці та стільниці

Такі меблі роблять кухню абсолютно застарілою. Хоча може бути приємно сидіти за барною стійкою, наявність різних рівнів меблів без видимих причин виглядає непродумано. Більш оновлені дизайни кухонь мають нижчі стільниці.