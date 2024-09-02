Як виглядає дизайн у стилі романтичних комедій та що варто зробити, аби отримати його у власному домі, розповідаємо далі.
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Що таке дизайн у стилі ромкомів
Відповідно до своєї назви ця тенденція черпає натхнення безпосередньо з чарівної та затишної атмосфери популярних романтичних комедій.
Зазвичай цей дизайн містить такі елементи, як тепло, комфорт і нотку химерності, що створює простір, який є привабливим, романтичним і викликає почуття ностальгії,
– пояснює дизайнерка інтер’єру Талія Розен.
Вона каже, що привабливість цього декору полягає в тому, що він виглядає живим, розслабленим, невигадливим і гостинним.
Довгий час у моді був сучасний та однотонний дизайн, у якому часто бракувало елементу тепла та людського дотику. Тепер люди схиляються до протилежного боку спектра та обирають простори, які виглядають як домівки, а не виставкові зали,
– акцентує експертка.
Кімната у стилі ромкому: дивіться фото
Як додати модну естетику у свій дім
Цей романтичний та затишний дизайн складається з кількох специфічних елементів. Більшість з них доволі легко інтегрувати у домівках:
М’які відтінки.
М’які приглушені відтінки, як-от рожевий, лавандовий, блідо-блакитний і м’ятно-зелений ідеально підійдуть для створення романтичної та заспокійливої атмосфери.
Квіткові принти.
Квіткові візерунки на шпалерах, текстилі та декорі є основною частиною трендового дизайну. Вони додають у будь-який простір відчуття свіжості та м’якості.
Кімната у стилі ромкому: дивіться фото
Вінтажні деталі.
Включення старовинних предметів меблів, таких як дивани з ворсом, антикварні дзеркала та витончені люстри, може додати відчуття ностальгії та романтики.
Затишне освітлення.
Відмовтеся від будь-якого різкого освітлення та виберіть замість нього затишне світло. Свічки, точкове освітлення та підсвітки допоможуть створити романтичну та чарівну атмосферу.