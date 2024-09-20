Про це пише Southern Living. Дизайнери пояснили, що наступні 8 предметів – це просто марна витрата коштів.

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Купувати лише трендовий декор

Багато дизайнерів вважають, що не варто купувати виключно трендові речі. Так, не варто витрачати купу коштів на модний і сучасний декор, який пов'язаний з певною подією чи епохою.

Позачасовий класичний стиль – це завжди мудра інвестиція,

– каже дизайнерка Марія Карлтон.

Таку думку підтримують багато дизайнерів, а тому – радять купувати предмети, які викликають радість.

Нові свічники

Свічники – це неймовірний елемент декору, який може додати вишуканості. На думку дизайнерів, можна знайти чимало стильних та якісних моделей, які раніше були у вжитку. Тому експерти радять шукати свічники у ремісників, комісійних та антикварних магазинах, адже саме у таких місцях можна знайти справжній скарб.



Вінтажні свічники та посуд / Фото Unsplash

Вишукані дорогі свіжі квіти

Напевно, кожному подобається, коли у домі є свіжі квіти у вазі, однак не варто купувати величезні й дорогі букети. Сезонні квіти – ідеальний і недорогий варіант прикрасити інтер'єр.

Дуже великі телевізори

Дуже великі телевізори – це не раціональні витрати. Окрім того, дизайнери вважають, що монітор, який займатиме половину житлового простору, – це несмак.

Акцентний декор

Стилізувати полиці можна декором, придбаним на Amazon, Zara Home чи будь-яких інших майданчиках. Головне, щоб декоративні елементи підкреслювали стиль, а їхня ціна не обов'язково повинна бути дуже високою.



Акцентний декор у кімнаті / Фото Unsplash

Картини та витвори мистецтва

Хоча деякі твори мистецтва, безперечно, варті інвестицій, однак додати їх у свій дім можна, не зруйнувавши свій банківський рахунок. За словами дизайнерів, іноді просто потрібен акцент, щоб об'єднати кімнату, тому можна знайти бюджетні картини чи скульптури.

Занадто дорогі рушники

Дизайнери наголошують, що не має сенсу купувати дорогі рушники, адже всі вони з часом стають брудними й зношеними. Навіть найдорожчий дизайнерський рушник з часом втрачає властивості, тому такі витрати є нераціональними.

Купувати речі, які не зовсім подобаються

Обираючи новий декор, варто купувати виключно ті речі, які потрібні за функціоналом, або ті, які приносять естетичне задоволення. Якщо ж це трендова річ, але вона не подобається власнику оселі, то не варто витрачати на неї гроші.