Секретом правильно розташування меблів поділилася дизайнерка інтер'єрів Брі Тертон у тіктоці. Вона наголосила, що не завжди треба користуватися правилом "маленька кімната – маленькі меблі".

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Як зробити вітальню візуально більшою

Брі Тертон розповіла, що при оформленні невеликої вітальні необов'язково користуватися правилом "маленька кімната – маленькі меблі". Однак одна велика деталь може значно змінити відчуття простору.

Мовиться про медіа=консоль – полицю під телевізор. За словами дизайнерки, чим довший блок, тим довшою здаватиметься вітальня, хоча, на перший погляд, таке твердження може здаватися дивним і нелогічним.

Дизайнер Гіверні Сімм пояснив, що довша консоль притягує погляд горизонтально, роблячи кімнату більш просторою. Використовуючи так звану "мертву зону", яка з меншими меблями просто була б пустою, створюється функціональний простір. І що важливо – довга мультимедійна консоль не перевантажує інтер'єр. За словами іншої дизайнерки Аманди Фостер, довга медіаконсоль також має й естетичні переваги.

Більша мультимедійна консоль миттєво стає центром уваги, додаючи нотки драматизму та витонченості. Кімната відразу стає елегантною та організованою. Використання більших меблів у невеликих приміщеннях створює відчуття масштабу та структури,

– пояснила дизайнерка.

Звісно, більша консоль також є функціональною, адже дозволяє зберігати більше речей в одному місці. Ба більше, її можна задекорувати що підкреслить стиль власника та загальний інтер'єр кімнати.