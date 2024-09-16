Оновити простір до сезону насправді можна досить просто. Як це зробити за порадами видання Real Simple, розповідаємо далі.

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Оновіть свій ґанок

Оновіть свій ґанок до осені. Подумайте про те, щоб додати осінні акценти, як-от запашний вінок, затишний плетений килимок або навіть нову поштову скриньку. Ці елементи можуть повністю змінити будинок і настрій, творивши теплу атмосферу.

Змініть ковдри та подушки

Щоб відзначити початок осені, можна додати фактурні та яскраві подушки та ковдри. До прикладу, текстиль з мохеру стане чудовим вибором.

Додайте кольорів

Замініть свічки та інший декор на речі в типових осінніх кольорах. Обирайте темно-помаранчевий, темно-червоний або землистий коричневий, щоб створити відповідний настрій.

Осінній декор: дивіться фото

Інтегруйте природні елементи

Гарбузи та інші природні елементи можуть стати чудовим осіннім декором. До прикладу, можна створити композиції з невеликих гарбузів різного кольору та сухих квітів, щоб перетворити своє житло на осередок сезонного затишку.

Змініть розташування книг

Якщо у вас є велика колекція книг і журналів, трохи змініть їхнє розташування. Видання з червоними та коричневими корінцями поставте попереду та в центрі, щоб додати осінніх кольорів.