Оновити простір до сезону насправді можна досить просто. Як це зробити за порадами видання Real Simple, розповідаємо далі.
До теми 5 способів перетворити вітальню на затишний куточок восени
Оновіть свій ґанок
Оновіть свій ґанок до осені. Подумайте про те, щоб додати осінні акценти, як-от запашний вінок, затишний плетений килимок або навіть нову поштову скриньку. Ці елементи можуть повністю змінити будинок і настрій, творивши теплу атмосферу.
Змініть ковдри та подушки
Щоб відзначити початок осені, можна додати фактурні та яскраві подушки та ковдри. До прикладу, текстиль з мохеру стане чудовим вибором.
Додайте кольорів
Замініть свічки та інший декор на речі в типових осінніх кольорах. Обирайте темно-помаранчевий, темно-червоний або землистий коричневий, щоб створити відповідний настрій.
Осінній декор: дивіться фото
Інтегруйте природні елементи
Гарбузи та інші природні елементи можуть стати чудовим осіннім декором. До прикладу, можна створити композиції з невеликих гарбузів різного кольору та сухих квітів, щоб перетворити своє житло на осередок сезонного затишку.
Змініть розташування книг
Якщо у вас є велика колекція книг і журналів, трохи змініть їхнє розташування. Видання з червоними та коричневими корінцями поставте попереду та в центрі, щоб додати осінніх кольорів.