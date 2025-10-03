Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, їхні яскраві відтінки – від вогняно-червоних до ніжно-рожевих – здатні прикрасити будь-який куточок подвір’я чи дому. Але щоб насолоджуватися цвітінням якомога довше, важливо правильно доглядати за цими рослинами. Що для цього слід знати, розповідаємо далі.

До теми Осінні барви: які квіти висадити у горщики, щоб продовжити сезон яскравих кольорів

Як правильно вирощувати хризантеми?

Хризантеми добре ростуть у багатому органічному ґрунті з якісним дренажем. Вони люблять сонце, проте в дуже спекотному кліматі їм потрібен легкий захист від післяобіднього проміння. Водночас у тіні рослини витягуються і цвітуть значно менше.

Як поливати хризантеми в саду?

Хризантеми мають поверхневу кореневу систему, тому особливо чутливі до пересихання ґрунту. Оптимальний режим – один глибокий полив раз на 7 – 10 днів. Однак у спекотні дні чи на піщаних ґрунтах воду доведеться додавати частіше.

Щоб визначити, чи потрібен полив, достатньо занурити палець у землю на 5 сантиметрів. Якщо ґрунт сухий, час поливати. Важливо робити це під корінь, залишаючи листя сухим, щоб уникнути розвитку грибкових захворювань.

За правильного догляду хризантеми процвітатимуть до зими / Фото Freepik

Як доглядати за хризантемами в контейнерах?

Рослини у горщиках потребують більше уваги, ніж ті, що ростуть у ґрунті. Контейнери швидко пересихають, особливо влітку та на початку осені. У спеку полив може знадобитися щодня. Щоб зрозуміти, чи пора додати води, перевірте вологість ґрунту пальцем або підніміть горщик, – легка вага означає, що рослина потребує поливу.

Поливати ж квіти в контейнерах можна як зверху, так і методом нижнього поливу: поставте контейнер у миску з водою на 30 хвилин, щоб волога всоталася через дренажні отвори. Цей спосіб особливо ефективний для пересушених горщиків.

Коли полив варто зупинити?

Надлишок вологи для хризантем не менш небезпечний, ніж її нестача. Як пише The Spruce, симптоми надмірного зволоження включають:

В’янення – рослина втрачає пружність.

Пожовтіння листя – рівномірне та поширене по всій рослині.

Затримка росту – менше бутонів і уповільнений розвиток.

Передчасне опадання листя – рослина скидає листя, щоб заощадити енергію.

Цвіль на поверхні ґрунту – білий або пухнастий наліт.

М’які чи почорнілі стебла – ознака грибкової гнилі через надлишок вологи.

Щоб уникнути таких проблеми, переконайтеся, що у горщика достатньо дренажних отворів, а ґрунт не перетримує воду. У саду варто вибирати ділянки з легким дренованим ґрунтом, а не важкі та заболочені місця.

Де не слід саджати хризантеми?

Затінок, волога, маленькі горщики та важкодоступні місця – це головні вороги хризантем.

Ці квіти потребують 6 – 8 годин прямого сонця щодня, тому погано переносять темряву, а також не можуть вільно розвиватися у маленьких контейнерах, занадто вологій землі та у середовищі, де догляд ускладнений.