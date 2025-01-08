Виявляється, притискати її зовсім немає потреби. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на відео блогерки @skibaanya.

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Як правильно вмикати газову плиту

Більшість користувачів газових плит вмикають газ наступним чином: притиснути ручку та повернути її. При цьому постійно "тріщить" автопідпал конфорки.

Як виявилося, притискати ручку зовсім немає потреби. Достатньо просто прокрутити її та один раз натиснути, коли ручка буде у потрібному положенні.

Як вмикати газову плиту: дивіться відео

Користувачі мережу настільки були вражені побаченим, що відразу почали перевіряти, чи працює лайфхак. Як виявилося, такий спосіб дійсно працює на більшості сучасних моделей.

Зверніть увагу, що перед тим, як перевіряти лайфхак, найкращим рішенням стане перечитати інструкцію. Виробник завжди детально пояснює, як працює та чи інша техніка.

Разом з тим, у мережі запевняють, що на деяких плитах автопідпал працює лише тоді, коли відразу притискаєш ручку. До прикладу, деякі виробники мають функцію захисту від дітей, тому конфорка може не запалитися від одного натиску.

Крім того, деякі моделі мають ще надійніший захист від випадкового запалювання плити. Функція захисту від дітей на таких плитах не дозволяє взагалі повернути ручку без постійного натиску.