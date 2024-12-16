Як пише 24 Канал з посиланням на Ideal Home, це завдання стане в пригоді, якщо необхідно провести ремонт або заміну радіатора, не порушуючи роботу всієї системи опалення. Як ізолювати радіатор швидко й безпечно, розповідаємо далі.

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Що таке ізоляція радіатора і коли вона потрібна

Ізоляція радіатора означає повне відключення води, що циркулює через нього, зберігаючи працездатність решти системи. Це не те саме, що просте вимкнення радіатора за допомогою термостатичного клапана, яке лише припиняє випромінювання тепла, але не зупиняє потік води.

За словами Стівена Дея, інженера з опалення, ізоляція корисна, коли потрібно попрацювати з окремим радіатором, не впливаючи на обігрів інших кімнат.

Зокрема, це може бути потрібно у наступних випадках:

Ремонт або демонтаж. Ізоляція дозволяє працювати з окремим радіатором без потреби вимикати всю систему опалення.

У кімнатах, які не використовуються. Якщо ви ізолюєте радіатори в невикористовуваних приміщеннях, це допоможе заощадити енергію, обігріваючи лише необхідні кімнати.

Як ізолювати радіатор

Ізоляцію радіатора можна зробити самостійно всього в три кроки:

Підготуйте підлогу. Накрийте підлогу рушниками, щоб уникнути пошкоджень від можливого протікання води. Поставте під вентилі відра або контейнери для збору води.

Вимкніть термостатичний клапан. Більшість радіаторів обладнані термостатичними клапанами для регулювання температури: поверніть регулятор за годинниковою стрілкою до позначки «0» або мінімуму. Якщо у вас ручний клапан, обертайте його до упору.

Вимкніть запірний клапан. На іншому кінці радіатора знайдіть запірний клапан: зніміть пластикову кришку, під якою знаходиться металевий краник. За допомогою розвідного ключа або плоскогубців поверніть його за годинниковою стрілкою до упору.

Після цих дій радіатор буде ізольований від системи, і ви зможете братися до ремонту або його заміни.