Оскільки камін може стати бонусом до системи опалення в будинку, то варто ретельно продумати усі деталі. Експерти в коментарі Homes & Gardens поділилися головними особливостями.
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Які типи камінів існують та що варто знати перед встановленням
Встановлюючи систему опалення у домі, може виникати питання, який тип є найдешевшим в експлуатації та які варіанти екологічного опалення існують. Загалом, камін можна встановити у будь-якому будинку, що ж стосується квартири, то тут можна обійтися лише одним типом – електричним.
Загалом, існує 3 типи камінів:
- Каміни на дровах – найпоширеніший, але й найдорожчий варіант. Хоча збірні моделі із заводу коштують дешевше, однак справжньою затишною атмосферою пронизаний класичний камін з каменю. Кам'яна кладка має вишуканий вигляд, а тріскіт від дерева – зачаровує господарів. Варто також враховувати, що каміни на дровах – дорогі й в експлуатації, адже деревину для нього треба закупати або готувати самостійно, однак – вони дають найбільше тепла.
- Газові каміни є альтернативою дровам і простіші у використанні. Вони імітують тріскіт дерева, але не мають диму чи сміття, яке може залишитися від деревини. Також такий тип камінів встановити набагато простіше, адже є моделі, які навіть не потребують вентиляційних виходів.
- Електричні каміни – найпростіші у встановленні. Крім того, таким типом камінів можна доповнити й інтер'єр не лише у приватному будинку, а й у квартирі. Вони не залишають зайвого сміття, але потребують чимало електроенергії.
Однак, варто пам'ятати, що будь-який з типів повинен встановлювати виключно професіонал. Щоб у майбутньому не виникло проблем, камін має відповідати усім нормам, бути правильно встановлений, а також вчасно обслуговуватися.
Як правило, каміни встановлюють на зовнішній стіні, однак електричні мають більше можливостей щодо доповнення інтер'єру.
Ідеї дизайнів для різних камінів
Коли ви визначилися з типом каміна, то варто подумати про дизайн та як обіграти нову деталь в інтер'єрі. Так, Livingetc пропонує кілька сучасних дизайнів.
- Кам'яний камін
Кам'яні каміни можуть мати найрізноманітніші форми та дизайни, незалежно від того, чи це складена кам'яна стіна, чи гладка цегла, вишуканий різьблений піщаник, чи будь-який інший камінь. Такі моделі завжди роблять кімнату затишною та додають домашнього спокою.
Кам'яний камін / Фото Charlotte Lea
- Кутовий камін
У невеликих приміщеннях ідеальним варіантом стане кутовий камін. Він додає тепла та затишку більшого каміна, а також може стати акцентом кімнати. Крім того, такі моделі більш унікальні за дизайном, адже мають відразу 2 відкриті сторони. Така форма дозволяє творчо підійти до матеріалів та створити нетрадиційний дизайн.
Кутовий камін / Фото Paul Massey
- Відкритий двосторонній камін
Власники великих кімнат можуть дозволити собі встановити двосторонній камін, доступ до якого буде гарантовано усім охочим. Вони також умовно ділять кімнату на 2 зони, що може вигідно обіграти простір. До слова, у такий спосіб можна ставити електричні каміни, якщо це дозволяє їхня модель.
Відкритий камін / Фото James Merrell
- "Камін, що плаває"
Відкриті каміни без бокових стінок ніби плавають в інтер'єрі. Такі моделі також додають простору кімнаті, адже з'являється більше місця для сидіння, а камін плавно переходить у підлогу.
"Плавучий камін" / Фото Mike Schwartz
Загалом, кінцевий дизайн каміна залежить від його типу. Газові та електричні мають менше простору для фантазії та творчості, водночас моделі на дровах – дозволяють створити найрізноманітніші інтер'єри.