Оскільки камін може стати бонусом до системи опалення в будинку, то варто ретельно продумати усі деталі. Експерти в коментарі Homes & Gardens поділилися головними особливостями.

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Які типи камінів існують та що варто знати перед встановленням

Встановлюючи систему опалення у домі, може виникати питання, який тип є найдешевшим в експлуатації та які варіанти екологічного опалення існують. Загалом, камін можна встановити у будь-якому будинку, що ж стосується квартири, то тут можна обійтися лише одним типом – електричним.

Загалом, існує 3 типи камінів:

Каміни на дровах – найпоширеніший, але й найдорожчий варіант. Хоча збірні моделі із заводу коштують дешевше, однак справжньою затишною атмосферою пронизаний класичний камін з каменю. Кам'яна кладка має вишуканий вигляд, а тріскіт від дерева – зачаровує господарів. Варто також враховувати, що каміни на дровах – дорогі й в експлуатації, адже деревину для нього треба закупати або готувати самостійно, однак – вони дають найбільше тепла.

– найпоширеніший, але й найдорожчий варіант. Хоча збірні моделі із заводу коштують дешевше, однак справжньою затишною атмосферою пронизаний класичний камін з каменю. Кам'яна кладка має вишуканий вигляд, а тріскіт від дерева – зачаровує господарів. Варто також враховувати, що каміни на дровах – дорогі й в експлуатації, адже деревину для нього треба закупати або готувати самостійно, однак – вони дають найбільше тепла. Газові каміни є альтернативою дровам і простіші у використанні. Вони імітують тріскіт дерева, але не мають диму чи сміття, яке може залишитися від деревини. Також такий тип камінів встановити набагато простіше, адже є моделі, які навіть не потребують вентиляційних виходів.

є альтернативою дровам і простіші у використанні. Вони імітують тріскіт дерева, але не мають диму чи сміття, яке може залишитися від деревини. Також такий тип камінів встановити набагато простіше, адже є моделі, які навіть не потребують вентиляційних виходів. Електричні каміни – найпростіші у встановленні. Крім того, таким типом камінів можна доповнити й інтер'єр не лише у приватному будинку, а й у квартирі. Вони не залишають зайвого сміття, але потребують чимало електроенергії.

Однак, варто пам'ятати, що будь-який з типів повинен встановлювати виключно професіонал. Щоб у майбутньому не виникло проблем, камін має відповідати усім нормам, бути правильно встановлений, а також вчасно обслуговуватися.

Як правило, каміни встановлюють на зовнішній стіні, однак електричні мають більше можливостей щодо доповнення інтер'єру.

Ідеї дизайнів для різних камінів

Коли ви визначилися з типом каміна, то варто подумати про дизайн та як обіграти нову деталь в інтер'єрі. Так, Livingetc пропонує кілька сучасних дизайнів.

Кам'яний камін

Кам'яні каміни можуть мати найрізноманітніші форми та дизайни, незалежно від того, чи це складена кам'яна стіна, чи гладка цегла, вишуканий різьблений піщаник, чи будь-який інший камінь. Такі моделі завжди роблять кімнату затишною та додають домашнього спокою.



Кам'яний камін / Фото Charlotte Lea

Кутовий камін

У невеликих приміщеннях ідеальним варіантом стане кутовий камін. Він додає тепла та затишку більшого каміна, а також може стати акцентом кімнати. Крім того, такі моделі більш унікальні за дизайном, адже мають відразу 2 відкриті сторони. Така форма дозволяє творчо підійти до матеріалів та створити нетрадиційний дизайн.



Кутовий камін / Фото Paul Massey

Відкритий двосторонній камін

Власники великих кімнат можуть дозволити собі встановити двосторонній камін, доступ до якого буде гарантовано усім охочим. Вони також умовно ділять кімнату на 2 зони, що може вигідно обіграти простір. До слова, у такий спосіб можна ставити електричні каміни, якщо це дозволяє їхня модель.



Відкритий камін / Фото James Merrell

"Камін, що плаває"

Відкриті каміни без бокових стінок ніби плавають в інтер'єрі. Такі моделі також додають простору кімнаті, адже з'являється більше місця для сидіння, а камін плавно переходить у підлогу.



"Плавучий камін" / Фото Mike Schwartz

Загалом, кінцевий дизайн каміна залежить від його типу. Газові та електричні мають менше простору для фантазії та творчості, водночас моделі на дровах – дозволяють створити найрізноманітніші інтер'єри.