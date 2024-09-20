Як пише The Sun, експерти кажуть, що у цьому процесі є типові помилки, що призводять до дешевого вигляду житла. Чого під час декорування варто уникати, розповідаємо далі.

До теми П'ять помилок, які може зробити кожен, прикрашаючи кімнату дзеркалами

Безлад

Забагато декору захаращує кімнату та створює відчуття застарілості. Саме тому краще обирати тільки кілька елементів, які справді відображають індивідуальний характер помешкання.

Освітлення

Старі та нудні світильники справді можуть зіпсувати атмосферу. Настав час розлучитися з люстрами й латунними бра з 90-х та обрати багатошарове освітлення, яке створює затишок.

Однотипність

Однотипність та рівність у дизайні робить його простим та дешевим. Для кращого вигляду поєднуйте різні матеріали та кольори, антикварні або вінтажні меблі з новими предметами.

Надмірна строкатість

Кольори можуть додати життя та індивідуальності, але невідповідний набір відтінків або яскравих тонів без належного балансу швидко стає несмаком. Краще у цьому питанні знати міру та обережно додавати акценти за допомогою декору.

Неправильний масштаб

Коли справа доходить до меблювання кімнати, масштаб має вирішальне значення для досягнення гармонійного вигляду. Якщо приміщення невелике, це не означає, що все у ньому має бути меншим. До прикладу, використання більшого килима робить житло просторішим.

Масовий декор

Краще відмовитися від чергового дешевого декору з мас-маркету на користь творів мистецтва, щоб створити більш характерну та привабливу атмосферу. Знаходьте унікальні предмети, досліджуючи місцеві антикварні магазини або благодійні крамниці, і наповнюйте свій простір дійсно цінними речами.