Існує безліч способів, як можна стилізувати та доповнити книжкову полицю. Про це повідомляє Southern Living.

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Як стилізувати книжкову полицю

  • Квіти, що роблять полицю "живою"

Немає кращого способу прикрасити полицю чи нішу, ніж барвисті квіти. Немає потреби у масштабній композиції, достатньо додати кілька витончених ваз з бутонами, щоб додати свіжості простору.

  • Сімейні фото, що додають сентиментальності

Не варто наповнювати полицю з книгами лише для того, щоб заповнити усе вільне місце. Ідеальним варіантом стануть сімейні фотографії, які додають простору сентиментальності, а також нагадуватимуть про щасливі моменти життя.


Сімейні фото на книжковій полиці / Фото David Tsay

  • Різне розташування книг

Щоб полиця не здавалася занадто щільною, складайте книги різними способами. Крім того, маленькі дрібнички чи невеликі статуетки зроблять полицю цікавою.

  • Упорядкувати книги за кольором

Упорядкувати книги за кольором доволі складно, але така полиця має неймовірно цікавий вигляд. Таке розташування книг також додає організованості кімнаті, адже полиці мають охайний вигляд.

  • Полиця може бути у колір стіни

Якщо вбудовану полицю пофарбувати у колір стін, то простір виглядає так, ніби книги та декор "висять" у повітрі. Крім того, така вбудована ніша має вишуканий і стильний вигляд.


Книжкова полиця у колір стін / Фото Hector Manuel Sanchez

  • Книжкова полиця – не лише для книг

Те, що в назві меблів є "книга", не означає, що на полицях мають бути лише вони. Такі полиці є ідеальним варіантом упорядкувати речі у кімнаті.

  • Баланс на полицях

Простір, побудований на контрастах, завжди має стильний вигляд, Позачасове поєднання чорно-білих відтінків додає кімнаті вишуканості, а полиці мають охайний вигляд.