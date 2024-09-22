Існує безліч способів, як можна стилізувати та доповнити книжкову полицю. Про це повідомляє Southern Living.

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Як стилізувати книжкову полицю

Квіти, що роблять полицю "живою"

Немає кращого способу прикрасити полицю чи нішу, ніж барвисті квіти. Немає потреби у масштабній композиції, достатньо додати кілька витончених ваз з бутонами, щоб додати свіжості простору.

Сімейні фото, що додають сентиментальності

Не варто наповнювати полицю з книгами лише для того, щоб заповнити усе вільне місце. Ідеальним варіантом стануть сімейні фотографії, які додають простору сентиментальності, а також нагадуватимуть про щасливі моменти життя.



Сімейні фото на книжковій полиці / Фото David Tsay

Різне розташування книг

Щоб полиця не здавалася занадто щільною, складайте книги різними способами. Крім того, маленькі дрібнички чи невеликі статуетки зроблять полицю цікавою.

Упорядкувати книги за кольором

Упорядкувати книги за кольором доволі складно, але така полиця має неймовірно цікавий вигляд. Таке розташування книг також додає організованості кімнаті, адже полиці мають охайний вигляд.

Полиця може бути у колір стіни

Якщо вбудовану полицю пофарбувати у колір стін, то простір виглядає так, ніби книги та декор "висять" у повітрі. Крім того, така вбудована ніша має вишуканий і стильний вигляд.



Книжкова полиця у колір стін / Фото Hector Manuel Sanchez

Книжкова полиця – не лише для книг

Те, що в назві меблів є "книга", не означає, що на полицях мають бути лише вони. Такі полиці є ідеальним варіантом упорядкувати речі у кімнаті.

Баланс на полицях

Простір, побудований на контрастах, завжди має стильний вигляд, Позачасове поєднання чорно-білих відтінків додає кімнаті вишуканості, а полиці мають охайний вигляд.