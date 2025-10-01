Але, як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, цього можна уникнути, проводячи регулярні огляди та своєчасно оцінюючи стан даху. Що допомагає визначити, коли саме настав час для заміни, залежно від матеріалу покрівлі, розповідаємо далі.

До теми Зверніть увагу на дах взимку: сніг і мороз вкажуть, що настав час оновити теплоізоляцію горища

Як оглянути дах?

Більшість власників чекають на очевидні ознаки пошкоджень, такі як протікання. Однак проблеми можна виявити задовго до того, як вони стануть серйозними. Для цього:

Перевірте форму лінії даху. Переконайтеся, що лінії прямі й чисті. Провали або вигини можуть свідчити про структурні проблеми.

Зверніть увагу на відсутню або пошкоджену черепицю. Якщо пошкоджено більше п’яти плиток, потрібна детальніша перевірка.

Перевірте скручування або викривлення черепиці. Це ознака, що вказує на старіння через вплив тепла та вологи.

Контролюйте ріст моху. Велика його кількість свідчить про накопичення вологи, що з часом руйнує матеріал.

Що вказує на пошкодження всередині будинку?

Пошкодження даху також можна впізнати за деякими ознаками, які проявляються всередині будинку. На необхідність заміни покрівлі вказують такі проблеми:

Денне світло пробивається крізь дошки на горищі.

Плями від води з'являються на кроквах або підлозі горища.

Мокра ізоляція після дощу чи снігу.

Гранули черепиці, що накопичуються у ринвах.

Пошкодження даху можуть призвести до серйозних проблем / Фото Freepik

Як розрахувати термін служби даху?

Щоб визначити, коли потрібна заміна, використовуйте просту формулу: поточний вік даху - очікуваний термін служби для певного матеріалу = час до заміни.

Водночас очікуваний термін служби різних покрівельних матеріалів є наступним:

Асфальтова черепиця: 20 – 25 років.

Архітектурна черепиця: 25 – 30 років.

Металева покрівля: 40 – 70 років.

Глиняна черепиця: 50 – 100 років.

Сланець: 75 – 100 років.

Що варто знати про заміну даху?

Як пише The Spruce, заміна даху – це доволі кропіткий процес, під час якого важливо враховувати кілька особливостей:

Оптимальний сезон для покрівельних робіт – з кінця весни до початку осені.

Під час робіт краще надавати перевагу професіоналам. Заміна даху – це масштабне завдання, тож важливо, щоб майстри, мали достатньо досвіду для виявлення прихованих пошкоджень, протікань або структурних проблем.

Роботи з заміни даху можуть тримати 3 – 4 дні, тому важливо бути готовим до тривалішого ремонту та слідкувати за погодними умовами.

Чому важливі регулярні огляди даху?

Навіть знаючи очікуваний термін служби даху, важливо регулярно перевіряти його стан. Екстремальні погодні умови, знос матеріалу або непомітні пошкодження можуть скоротити життя покрівлі. Регулярні перевірки допоможуть виявити проблеми заздалегідь і уникнути дорогого ремонту.

Водночас дах – це не тільки про захист від негоди, а ще й про енергоефективність, тож важливо дбати про нього для економії енергії, підвищення комфорту в домі та раціонального використання ресурсів.