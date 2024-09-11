Так, дизайнери проаналізували сучасні тренди й визначили одне поєднання кольорів, яке створює затишок і дарує відчуття спокою. До слова, саме ці відтінки є найпопулярнішими на Pinterest, якщо ввести у пошуковому запиті "затишна атмосфера".

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Які кольори дарують відчуття спокою у домі

Згідно зі звітом Pinterest Fall 2024 Trend Report, пошук за запитом "затишна атмосфера" зріс на 90%, порівняно з 2023 роком. Затишні приміщення, які стануть тихою гаванню для відпочинку, хочуть мати якнайбільше користувачів.

Затишні куточки з квітковою естетикою, великою кількістю природного світла та заспокійливі відтінки – саме те, що нині у тренді в дизайні. Окрім того, японський стиль "дзен house" має вагомий вплив на тренди в дизайні інтер'єрів.

Особливо популярним цього року є поєднання зелених та блакитних відтінків. У тренді нині відтінок "зелена шавлія", запити на який зросли на 570%. За словами дизайнерів поєднання відтінку зеленої шавлії та блакитного вносить заспокійливу атмосферу до кімнати.



Поєднання зеленого та синього кольорів / Фото Annie Schlechter

Дизайн з поєднанням насиченіших синіх та зелених кольорів має сміливий вигляд Спочатку, таке поєднання може здатися химерним, але, доповнивши інтер'єр сірими відтінками, кімната стане гармонійною.

До слова, синій відтінок також є трендовим кольором в інтер'єрі у 2025 році. Популярності також набирає фіолетовий колір, який обирають для декору спалень. Якщо ж поєднати ніжний лавандовий відтінок із зеленою шавлією, то кімната матиме неймовірний естетичний і романтичний вигляд.