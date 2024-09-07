Які речі вже давно час викинути, бо вони тільки псують атмосферу, розповідаємо далі.

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Статуетки з фразами

Різні статуетки з фразами та написи не так давно були дуже актуальними, але тепер роблять простір застарілим. Краще замінити їх на інші предмети мистецтва або й взагалі прикрасити кімнату власними фотографіями.

Холодні кольори

Тривалий час популярним був декор у металевих, холодних та нейтральних відтінках. Тепер же прийшов час поміняти сіре та біле оздоблення на речі більш теплих, яскравих тонів.

Хай то буде постільна білизна, подушки чи меблі, змінивши лише кілька нейтральних речей на яскравіші, можна зробити весь простір свіжим і оновленим.

У тренді яскраві кольори та оригінальний декор: дивіться фото

Нейтральні меблі

Настав час замінити меблі з невиразних кольорів та простих матеріалів на більш цікаві. Спробуйте мохер глибоких відтінків або жакард із принтом, щоб зробити інтер’єр більш характерним і затишним.

Меблі зі стандартними ніжками

Столи та стільці зі стандартними ніжками можуть виглядати застарілими та нецікавими, якщо вони не є справжнім антикваріатом. Поміняйте ці деталі більш оригінальні. До прикладу, різьблені ніжки різних форм додають текстури та вишуканості. Це ідеальний спосіб зробити цікавий акцент.