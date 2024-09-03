Які ретро-тенденції обожнює молодь та які вінтажні дизайни знову актуальні, розповідаємо далі.

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Сміливі кольори

Минула ера сірого та білого у дизайні. На їхньому місці тепер ціле різноманіття кольорів, від вишневого до кисло-зеленого.

Червоний – популярний колір аксесуарів для дому, який, як я бачу, люблять мої клієнти з покоління Z. Фіолетовий колір з 90-х також відроджується – я бачу багато фіолетових кухонь шаф у стилі "Друзів",

– каже дизайнерка Нурід Саїд.

Економний та вінтажний декор

Блошині ринки та маркетплейси у соцмережах є найпопулярнішими місцями для покупок серед покоління Z. На це є дві причини – вони усвідомлюють вплив "швидкої моди" на екологію та кліматичні зміни, а також любить ретро та вінтаж. Тож, якщо хочете бути у тренді, шукайте свій декор у комісійних магазинах.

Як виглядає трендовий дизайн: дивіться фото

Усе з 90-х

Покоління Z обожнює дизайн 90-х. Від плюшевих подушок у формі фруктів і кислотних відтінків до ламп-грибів, вони роблять знову актуальними велику кількість речей з тієї епохи.

Квіткові принти

За словами дизайнерки Розанни Бассфорд, квіткові принти знову у тренді. Покоління Z повернуло моду на них, тож тепер мініатюрні квіти можна побачити на усьому – від постільної білизни до одягу чи декору.

Як виглядає трендовий дизайн: дивіться фото

Стримане освітлення

Покоління Z підтримує ідею про те, що домашній декор повинен не лише мати гарний вигляд, але й має справді змушувати почуватися добре. Через це замість того, щоб терпіти яскраве верхнє світло, вони вважають за краще використовувати менші джерела освітлення, звертаючись до бра, ламп і навіть світлодіодних стрічок.

Постмодернізм

Найкраще описати тренди у дизайні покоління Z може постмодернізм. Він зосереджується на яскравих кольорах, сміливому дизайні та скульптурних елементах, щоб створити неперевершену естетику в будь-якому просторі.