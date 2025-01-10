Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, запобігти пошкодженням дому можна за допомогою простого доповнення, яке є не лише функціональним, а й естетичним. Про який аксесуар йдеться, розповідаємо далі.

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Як захистити кути стін і меблів від пошкоджень

Кутові протектори можуть забезпечити надійний захист стін і меблів від потертостей, вм’ятин та інших пошкоджень.

Виглядають вони як декоративні елементи, сформовані під прямим кутом для зручного встановлення на нижній частині стін або плінтусів.

Латунь є популярним матеріалом для цих протекторів, але доступні також варіанти з нікелю, олова, хрому та інших металів, які можна підібрати під стиль інтер’єру.

Як виглядають кутові протектори: дивіться відео

Крім того, протектори доступні в різних розмірах і дизайнах, що дозволяє вибрати ідеальний варіант для дому та зробити житло ще більш естетичним.

Встановлювати їх також легко. Потрібно просто пригвинтити аксесуари до кутів стін або меблів. Завдяки цьому вони ефективно захищатимуть будинок і надаватимуть йому оригінального вигляду.

До речі, ці кутові протектори однаково корисні для старих і нових будинків. Якщо ви реставруєте історичний будинок, вони можуть стати "бронею" для збереження автентичних дерев’яних елементів. У нових же будинках такі доповнення допомагають зберегти чистоту й акуратний вигляд кутів.