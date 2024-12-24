Як пише 24 Канал з посиланням на Ideal Home, окрім того, що це захищає їх від заморозків, обрізка є однією з найважливіших робіт для підготовки саду до весни. Про які ж рослини варто подбати напередодні зимових свят, розповідаємо далі.

До теми Помилка при обрізанні гортензії, яка призводить до того, що весняного цвітіння стає менше

Декоративні листяні дерева

Обрізка цих дерев у грудні має ряд переваг, і всі вони пов’язані з їхнім зимовим періодом спокою. Коли дерева не перебувають у стані активності, обрізка зменшує на них навантаження та дозволяє їм зосередитися на відновленні та новому зростанні навесні.

Обрізаючи декоративні листяні дерева взимку, присвятіть час видаленню менших гілок, щоб покращити форму дерева та полегшити догляд за ним, а також заберіть усі мертві, хворі та пошкоджені гілки. Водночас будьте обережні, щоб прорідити гілки, але не обрізати зайвого. Це допоможе зберегти природний, збалансований вигляд рослин.

Яблуні та груші

Грудень – ідеальний час, щоб обрізати плодові дерева, особливо яблуні та груші. Це допоможе отримати кращий урожай наступного року.

Видаляйте мертві гілки, але будьте уважними, щоб обрізати тільки дерева, плоди яких не мають великих кісточок. До прикладу, вишні чи сливи можуть постраждати від зимової обрізки, яка робить їх уразливими до хвороб.

Плетисті троянди

Троянди можуть дуже довго цвісти та не скидати листя, тож зазвичай їхня обрізка стає доступною ближче до зими.

Зрізайте пошкоджені гілки кущів і скорочуйте старі пагони на дві третини, щоб підготувати їх до нового сезону цвітіння навесні.

Виноградні лози

Хоча виноградна лоза досить вразлива до морозів і низьких температур, вона все одно потребує певної обрізки протягом зимових місяців, адже найкраще її робити, поки рослина перебуває в періоді спокою.

Виноградна лоза певною мірою виділяє сік під час обрізання, що робить рослину надзвичайно слабкою та вразливою до хвороб. Обрізання ж під час періоду спокою допоможе уникнути цього.