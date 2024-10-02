Як пише The Sun, пара задоволена таким стилем життя і не планує нічого змінювати. Як виглядає їхнє кочове помешкання, розповідаємо далі.

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Як пара живе у наметі

Британська пара Мод, Тара та їхня німецька вівчарка на ім’я Дог цілий рік живе у старому наметі, подорожуючи країною та влаштовуючись на випадкову роботу, щоб заробити гроші.

У нещодавньому відео, опублікованому на їхньому каналі у YouTube, подружжя розповіло, що вони вже 4 місяці живуть зовсім без контактів з іншими людьми.

Щоб попередити про перехожих, пара встановила імпровізовані дзвінки, які охоплюють основні зони маршруту довкола їхнього намету. Вони складаються зі звивистих дротів із прикріпленими на кінці мишоловками. Потягніть або переріжте будь-який з дротів, і пролунає гучний клацаючий звук.

Ми миттєво дізнаємося, коли хтось пройшов, і собака також попереджає нас. Таким чином намагаємось переконатися, що якщо люди приходять, у нас є попереджувальний знак, щоб не бути спійманим у спідній білизні,

– пояснює Мод.

Як пара живе у наметі: дивіться відео

Усередині ж намету пари є двосторонні спальники, які можна перевертати залежно від температури. Крім того, усі їхні речі зручно поміщаються у великих рюкзаках.

Водночас Тара сміється над кількістю дірок, які накопичилися в їхньому наметі за останні 10 років кочового життя, але, на щастя, вони мають брезент, щоб захистися від дощу.

Колись подружжя працювало на звичній роботі, але вирішило змінити свій спосіб життя, тож тепер чоловік та дружина покладають на випадкові заробітки – утеплення будинків, укладання килимів і плитки, садівництво.

Нам не потрібно багато грошей на життя, тому наш бізнес, в першу чергу, є доступним для клієнтів,

– каже Тара.

Єдиний рахунок, який подружжю потрібно заплатити, це їхні телефони, тож вони не надто переймаються коштами. Якщо ж грошей бракує, пара використовує безкоштовний Wi-Fi у публічних місцях.

Коли подружжя не працює, вони подорожують і шукають їжу, а також створюють відео для підписників.

Тара та Мод сподіваються, що їхній канал проливатиме світло на те, що можна комфортно жити без додаткових предметів розкоші, кочуючи з місця на місце.