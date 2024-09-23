Як повідомляє Newsweek, родина зажди мріяла жити ближче до природи та із задоволенням займається реновацією. Як виглядає та змінюється їхнє житло, розповідаємо далі.

До теми Будинок з сюрпризом: соцмережі вражені інтер'єром, який приховує непримітне житло у Мексиці

Як пара оновлює стару ферму

Після багатьох років орендування житла та заощаджень 37-річна бельгійка Ісіс і 43-річний голландець Бертус отримали ключі від свого першого дому, комплексу покинутих фермерських будинків на північному заході Італії. Тепер подружжя розповідає про це та хід ремонту свого помешкання у соцмережах.

Хоча останні мешканці фермерського будинку покинули його приблизно 15 років тому, велика частини комплексу пустує вже понад два десятиліття.

Розташований на території площею близько 16 гектарів і загальною площею близько 1200 квадратних метрів, він має 27 кімнат у близько семи будинках. Зокрема, на території є новий та старий фермерські будинки, стайня, каплиця, виноробня, курник, що виглядає як котедж, кілька складів, а також невелика хатина, схована глибоко в лісі. За все це пара заплатила приблизно 200 000 євро.

Як пара подарувала друге життя покинутій фермі: дивіться відео

Нещодавно побудовані приміщення мають простору кухню, їдальню, вітальні, одну ванну кімнату та чотири спальні. Старіший же будинок містить кухню, кімнату, яка раніше була вітальнею, а пізніше майстернею, а також велику комору та ще п’ять кімнат.

Загалом будівлі на території комплексу перебувають в хорошому стані, однак ремонтні роботи все ж потрібні. Так, родина проводить на території комунікації, очищує приміщення, замінює меблі та облаштовує будинок для себе.

Ми завжди мріяли жити на фермі та мати краєвиди на гори,

– кажуть Ісіс та Бертус.

Вони діляться, що для них важливо зберегти якомога більше оригінальних деталей нерухомості, а також використовувати підручні матеріали, де це можливо, і робити екологічний вибір, коли справа стосується будівельних матеріалів.