Як пише Newsweek, подружжя обрало колір, який їм сподобався, але кінцевий результат вийшов не таким, як вони очікували. Як тепер виглядає дім пари, розповідаємо далі.

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Як пара пофарбувала дім у неочікуваний колір

Се Янг Мецрот разом зі своїм чоловіком Алексом купила 100-річний будинок у Портленді, штат Орегон, у серпні 2024 року та негайно почала ремонт.

Тоді я була в Каліфорнії, а мій чоловік був у Портленді. Ми обидва пішли в один і той самий господарський магазин у своїх містах і подивилися на фарбу. Ми вибрали колір, який нам сподобався,

– розповідає Се.

Однак фарба, на якій вони зупинилися, відтінок зеленого під назвою "Зцілююче алое", виявилася не такою, як очікувалося. Подружжя усвідомило це, коли вже було занадто пізно.

Замість заспокійливого відтінку, який вони собі уявляли, родина отримала супер яскравий дім м’ятного кольору.

Як виглядає будинок: дивіться фото

До моменту, коли вони захотіли зупинитися і подивитися на проміжний результат, малярі завершили майже весь будинок.

Зрозумівши помилку, Се опублікувала на своїй сторінці в тікток відео, на якому показала їхнє помешкання.

У вірусному ролику вона пояснила, що зараз у них немає ні часу, ні грошей, щоб вибрати інший колір, тож тепер Се намагається знайти відповідний колір дверей, щоб врятувати ситуацію.

Я не думаю, що це поєднується з околицями чи іншими будинками у колоніальному стилі. Але вже занадто пізно це змінювати,

– сказала жінка.

Іншим власникам будинків вона порадила вчитися на їхній помилці та завжди тестувати зразки фарби.

Користувачі ж тікток поділилися своїми думками щодо кольору будинку в коментарях. "Не лякайтеся. Він виглядатиме зовсім інакше, коли зміниться погода і коли все навколо стане на свої місця", "Мені подобається. Гарний вибір. Виглядає таким радісним, щасливим і позитивним", "Не хвилюйтеся! Нам потрібно більше яскравих кольорів у нашому житті", – писали люди.