Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, парове чищення стрімко набирає популярності, але це не дивно, адже воно ефективно підіймає бруд, видаляє жир, дезінфікує поверхні та не потребує жодних агресивних хімікатів. Для яких поверхонь воно працює найкраще, розповідаємо далі.

До теми Справжній порятунок чи прихована небезпека: де не можна використовувати серветки для дезінфекції

Як працює парове очищення?

Парове очищення працює завдяки гарячій парі під тиском, яка розщеплює бруд та жир, роблячи їх легшими для видалення.

Крім того, сьогодні для цього не обов'язково вигадувати підручні засоби для прибирання таким чином, адже на ринку доступні різні види пароочисників – від ручних пристроїв до парових швабр, які підходять як для твердих, так і для м’яких поверхонь.

Де саме парове чищення дає найкращий результат?

Килими. Пара допомагає позбутися пилових кліщів, алергенів і неприємних запахів. Рекомендується чистити текстиль таким чином кожні 3 – 6 місяців.

Матраци. Пар знищує бактерії та зменшує кількість алергенів. Оптимально проводити таке очищення раз на пів року, а якщо спите з домашніми тваринами – частіше.

Ліжка для тварин. Пара – це природна дезінфекція та усунення запахів без зайвих хімікатів. Найкраще використовувати її щомісяця.

Кухонні фартухи. Пара проникає у затирку, розщеплює жир і запобігає появі цвілі. Для активних кулінарів таке очищення може знадобитися навіть раз на тиждень.

Раковини та крани. Ефективна дезінфекція та видалення нальоту. Рекомендується обробляти сантехніку щотижня.

Душові кабіни та ванни. Регулярна обробка раз на тиждень або раз на два тижні допомагає боротися з мильним нальотом.

Поверхні, до яких часто торкаються. Дверні ручки, вимикачі чи дитячі іграшки краще обробляти парою щотижня – це безпечніше за хімічні засоби.

Пароочисники швидко дають раду із забрудненнями / Фото Freepik

Як правильно користуватись пароочисником?

Щоб жодні поверхні не постраждали, важливо правильно використовувати пароочисник. Як пише The Spruce, для цього:

Підготуйте поверхню. Приберіть зайві предмети, протріть пил, підметіть чи пропилососьте, щоб видалити твердий бруд.

Заправте прилад. Налийте воду у контейнер, встановіть потрібну насадку та дайте воді нагрітися.

Перевірте на непомітній ділянці. Це допоможе уникнути пошкоджень підлоги чи меблів.

Чистьте поступово. Обробляйте невеликі ділянки, рухайтеся повільно та рівномірно. Тримайте поруч рушник з мікрофібри, щоб витирати вологу.

Дайте висохнути. Перед використанням зачекайте, поки поверхня висохне. Для швидшого результату відкрийте вікна чи ввімкніть вентилятор.

Очистьте і приберіть прилад. Вимкніть, охолодіть, спорожніть контейнер для води та приберіть пароочисник на зберігання.

Що не можна обробляти пароочисником?

Пароочисники підходять для використання не на всіх поверхнях. Іноді краще надавати перевагу використанню спеціальних засобів для чищення замість цього.

До прикладу, пара може пошкодити дерев'яні та ламіновані підлоги, натуральний камінь, вінілові підлоги, шкіряні меблі, шовкові тканини, пофарбовані поверхні, шпалери та деякі килими.