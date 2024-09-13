Ідеєю стильних і гламурних ламп поділилася користувачка мережі. Блогерка Кендра Ніколь також показала покрокову інструкцію.

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Гламурні лампи своїми руками

Щоб зробити стильні лампи власноруч, знадобиться мінімум матеріалів:

дерев'яна палиця (держак) довжиною від 100 до 120 сантиметрів,

дерев'яний квадрат для підставки,

перегоновий трек Hot Wheels,

світлодіодна стрічка,

акрилові камінчики,

фарба,

клей.

Спочатку треба за допомогою шурупокрута та шурупа прикрутити держак до дерев'яної підставки. Після цього шурупами варто прикрутити 2 перегонові треки Hot Wheels, як це показано на відео.

Основу майбутньої лампи можна пофарбувати у будь-який колір. До прикладу, Кедра обрала стильний чорний колір.

Коли основа лампи висохне від фарби, то треба приклеїти LED стрічку на "хвилі", які зробили з іграшкових перегонових треків. Щоб лампа була не лише стильною, а й гламурною, стрічку можна приховати акриловими камінчиками.

Як зробити стильну лампу для кімнати: дивіться відео

Такий спосіб оновити освітлення у кімнаті із захватом оцінили тисячі користувачів. У коментарях під відео чимало людей відзначає, що лампи мають класний вигляд, а дехто жартома додає, що вже поспішає до магазину, адже хоче повторити такі лампи.