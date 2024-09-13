Ідеєю стильних і гламурних ламп поділилася користувачка мережі. Блогерка Кендра Ніколь також показала покрокову інструкцію.

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Гламурні лампи своїми руками

Щоб зробити стильні лампи власноруч, знадобиться мінімум матеріалів:

  • дерев'яна палиця (держак) довжиною від 100 до 120 сантиметрів,
  • дерев'яний квадрат для підставки,
  • перегоновий трек Hot Wheels,
  • світлодіодна стрічка,
  • акрилові камінчики,
  • фарба,
  • клей.

Спочатку треба за допомогою шурупокрута та шурупа прикрутити держак до дерев'яної підставки. Після цього шурупами варто прикрутити 2 перегонові треки Hot Wheels, як це показано на відео.

Основу майбутньої лампи можна пофарбувати у будь-який колір. До прикладу, Кедра обрала стильний чорний колір.

Коли основа лампи висохне від фарби, то треба приклеїти LED стрічку на "хвилі", які зробили з іграшкових перегонових треків. Щоб лампа була не лише стильною, а й гламурною, стрічку можна приховати акриловими камінчиками.

Як зробити стильну лампу для кімнати: дивіться відео

Такий спосіб оновити освітлення у кімнаті із захватом оцінили тисячі користувачів. У коментарях під відео чимало людей відзначає, що лампи мають класний вигляд, а дехто жартома додає, що вже поспішає до магазину, адже хоче повторити такі лампи.