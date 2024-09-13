Ідеєю стильних і гламурних ламп поділилася користувачка мережі. Блогерка Кендра Ніколь також показала покрокову інструкцію.
Цікаво Дідусів стіл – на трендовий з Pinterest: ідея стильного редизайну старих меблів
Гламурні лампи своїми руками
Щоб зробити стильні лампи власноруч, знадобиться мінімум матеріалів:
- дерев'яна палиця (держак) довжиною від 100 до 120 сантиметрів,
- дерев'яний квадрат для підставки,
- перегоновий трек Hot Wheels,
- світлодіодна стрічка,
- акрилові камінчики,
- фарба,
- клей.
Спочатку треба за допомогою шурупокрута та шурупа прикрутити держак до дерев'яної підставки. Після цього шурупами варто прикрутити 2 перегонові треки Hot Wheels, як це показано на відео.
Основу майбутньої лампи можна пофарбувати у будь-який колір. До прикладу, Кедра обрала стильний чорний колір.
Коли основа лампи висохне від фарби, то треба приклеїти LED стрічку на "хвилі", які зробили з іграшкових перегонових треків. Щоб лампа була не лише стильною, а й гламурною, стрічку можна приховати акриловими камінчиками.
Як зробити стильну лампу для кімнати: дивіться відео
Такий спосіб оновити освітлення у кімнаті із захватом оцінили тисячі користувачів. У коментарях під відео чимало людей відзначає, що лампи мають класний вигляд, а дехто жартома додає, що вже поспішає до магазину, адже хоче повторити такі лампи.