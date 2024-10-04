Ідеєю створення незвичайної полиці поділилася користувачка @shesthecarpenter у тіктоці. Цікаво, що для створення такої полиці треба мінімум матеріалів та інструментів.
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Як зробити незвичайну полицю для книг
Полиця, на яку можна поставити чи покласти книги, – це звичні для кожного меблі. Втім, полиця, на якій книги будуть буквально висіти у повітрі, має незвичайний і навіть магічний вигляд.
Так, щоб зробити "невагомі" меблі, потрібно мати:
- меблевий щит, який стане основою полиці,
- гумка,
- ручка чи олівець,
- меблевий степлер,
- гачки, щоб повісити полицю.
Зробити такий елемент декору дуже просто. Так, спочатку треба визначитися, які книги будуть стояти на полиці. Після цього необхідно прикрутити гачки до полиці. Коли основа готова, з однієї сторони потрібно за допомогою степлера зафіксувати гумку.
Бажано, щоб на полиці були одні й ті ж книги, щоб гумка не пошкодила улюблені видання. Так, кожну книгу варто обміряти та прикріпити гумку так, щоб вона її тримала.
Як зробити незвичайну полицю для книг: дивіться відео
Кращим варіантом буде розмістити на такій полиці книги з твердою обкладинкою. Тоді гумку можна заховати між палітуркою, і книги буквально будуть висіти у повітрі.