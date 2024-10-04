Ідеєю створення незвичайної полиці поділилася користувачка @shesthecarpenter у тіктоці. Цікаво, що для створення такої полиці треба мінімум матеріалів та інструментів.

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Як зробити незвичайну полицю для книг

Полиця, на яку можна поставити чи покласти книги, – це звичні для кожного меблі. Втім, полиця, на якій книги будуть буквально висіти у повітрі, має незвичайний і навіть магічний вигляд.

Так, щоб зробити "невагомі" меблі, потрібно мати:

меблевий щит, який стане основою полиці,

гумка,

ручка чи олівець,

меблевий степлер,

гачки, щоб повісити полицю.

Зробити такий елемент декору дуже просто. Так, спочатку треба визначитися, які книги будуть стояти на полиці. Після цього необхідно прикрутити гачки до полиці. Коли основа готова, з однієї сторони потрібно за допомогою степлера зафіксувати гумку.

Бажано, щоб на полиці були одні й ті ж книги, щоб гумка не пошкодила улюблені видання. Так, кожну книгу варто обміряти та прикріпити гумку так, щоб вона її тримала.

Як зробити незвичайну полицю для книг: дивіться відео

Кращим варіантом буде розмістити на такій полиці книги з твердою обкладинкою. Тоді гумку можна заховати між палітуркою, і книги буквально будуть висіти у повітрі.