Зокрема, встановлення пральної машини біля газової плити може бути навіть небезпечним. Тож, де краще її поставити та що потрібно знати перед встановленням – передає Дім 24.

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Чи можна ставити пральну машину на кухні

Звичайно, найкращим варіантом є встановлення пральної машини у спеціальній кімнаті. Однак не у всіх будинках, а у квартирах тим паче, є така змога. Оскільки у ванній кімнаті, зазвичай, мало місця, то пралки часто встановлюють на кухні.

Цікаво, що більшість фахівців радять встановлювати пральні машини саме на кухні. Пояснення доволі просте – у ванній кімнаті дуже висока волога, тому з часом з електроприладами можуть виникнути проблеми. Водночас на кухні сухо й кімната краще провітрюється, відтак – менший вплив вологи на техніку. Водночас самі виробники не вважають кухню ідеальним місцем для встановлення пральної машини.

Це не означає, що пральні машини взагалі не можна встановлювати на кухні. Звісно, у невеликих квартирах і будинках немає іншого виходу, але низки правил безпеки дотримуватися все ж варто.

Цікавий факт. У країнах ЄС та США пральні машини зазвичай встановлюють у спеціальних кімнатах чи ванній. Водночас у Великій Британії пралки – обов'язковий елемент кухні.



Де поставити пральну машину / Фото Freepik

По-перше, пральну машину не можна ставити впритул до газової плити. Це також поширюється на електричні та індукційні плити, варильні панелі й духові шафи, що вбудовуються, і мікрохвильові печі. Також не можна встановлювати пральну машину поруч із батареєю. Як пояснюють експерти, зо від високих температур біля варильних поверхонь можуть пересихати різні шланги та деталі пральної машинки, й ба більше – можуть потріскатися деякі деталі. У результаті пралка не буде якісно виконувати свої функції.

По-друге, вібрація від пральної машини може пошкодити іншу побутову техніку, яка буде стояти на ній чи поруч. Тому важливо встановлювати її так, щоб вона не контактувала з іншими пристроями.

По-третє, варто також подбати про місце, де буде зберігатися побутова хімія для прання. Ці засоби повинні зберігатися у недоступному для дітей місці, а також якомога далі від продуктів.

Звісно, є й переваги. До прикладу, господині буде комфортніше робити домашні справи в одній кімнаті й це дозволить оптимізувати усі процеси.