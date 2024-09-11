Які речі варто викинути з кухні вже сьогодні, щоб зробити цей простір чистим та комфортним, розповідаємо далі.

До теми Допоможуть мати лад у домі: 3 речі, які щодня роблять професійні організатори простору

Приладдя, яким ви більше не користуєтесь

Розчищаючи безлад, найкраще розділити все кухонне приладдя за трьома категоріями: те, чим ви користуєтесь щодня, посуд для особливих випадків та прийому гостей, а також речі, які ви майже або зовсім не використовуєте. Останньої категорії варто позбутися. Найкраще це зробити, виставивши приладдя на продаж або віддаючи його в добрі руки.

Купа чашок

Важко знайти кухню, на якій немає колекції чашок. Тих з них, що були подаровані посміхом, отримані на роботі чи мають не надто кумедні написи або рекламу, варто позбутися. Замінити всі ці кухлі краще набором в одному стилі.

Неестетичні банки та упакування

Аби кухня виглядала більш чистою, варто оптимізувати купу банок зі спеціями, крупами та іншими подібними речами. Зробити це можна, викидаючи те, що вже не можна використовувати, та перекладаючи інші в завчасно придбаний скляний посуд для зберігання з надрукованими етикетками.

Пошкоджений посуд та дублі

Якщо ви не влаштовуєте звані вечері щотижня, вам, ймовірно, не потрібна купа посуду. Кілька лопаток або з десяток сковорідок різних розмірів краще залишити для ресторанів.

Те саме стосується й пошкодженого посуду. Усе, що більше не може виконувати свої функції повноцінно, має залишити кухню.

Старі ліки та добавки

Якщо ви зберігаєте свої вітаміни, ліки та інші добавки на кухні, переконайтеся, що ви не тримаєте препарати з вичерпаним терміном придатності.