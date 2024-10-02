Однак, як пише House Beautiful, цікавий сюжет – це далеко не все, що пропонує шоу. Грандіозний особняк, що стає головним місцем подій, також викликає чимало захоплення. Що відомо про це місце та як виглядає дім, розповідаємо далі.

До теми Баланс комфорту і розкоші: дизайнери вважають їдальню Єви Лонгорії ідеальною

Де знімали "Ідеальну пару"

Хоча за сюжетом історія розгортається на американському острові Нантакет, насправді серіал знімали в іншому вишуканому прибережному місці США – Чатгем.

Однак, щоб підживити ілюзію, знімальна група відвідала Нантакет, аби зняти деякі кадри там та поєднати їх з основним місцем зйомок.

Що ж до будинку з серіалу, його вигаданою назвою є Саммерленд, а також відомо, що поряд з маєтком є ще кілька котеджів.

Як виглядає будинок із серіалу: дивіться відео

Як припускають у Country & Town House, дім розташований прямо на пляжі та має шість спалень і сім ванних кімнат, а також прямий доступ до узбережжя та панорамний вид на місцеву гавань майже з кожної кімнати.

У серіалі також можна побачити величезну кухню помешкання, чудово оформлені спальні та відкритий простір із пляжними шезлонгами, обідньою зоною та ігровим простором у дворі.

Така увага до деталей створює враження, що серіал повністю знятий на Нантакеті, та досконало відтворює атмосферу мису та острова, необхідну для історії.