З чим це пов'язано та як можна усунути таку проблему, 24 Канал з'ясував у Юрія Мартиняка, львівського майстра-пічника, що вже 20 років займається професією, яку перейняв від свого батька.

Також цікаво Хитрощі ефективного опалення: що слід зробити, щоб дрова горіли довше і віддавали максимум тепла

Що робити, якщо дим з пічки починає йти у кімнату?

Як каже Юрій Мартинюк, дим, що починає потрапляти у кімнату, – це найпоширеніша проблема, з якою стикаються власники пічок. Однак він одразу заспокоює – зазвичай вона не критична та вирішується за кілька хвилин.

Переважно це стається, коли пічка довго не палиться, а у димоході накопичується холодне повітря. Тоді утворюється така собі повітряна пробка, що не дає проникнути теплому повітрю через димохід, і дим повертається назад,

– пояснює фахівець.

Він зауважує, що все, що треба зробити у цьому випадку, – це зачекати. За кілька хвилин тепле повітря подолає цю пробку та з'явиться необхідна тяга, що й відновить повноцінну роботу пічки.

Зазвичай задимлення не становить великої проблеми / Фото Юрій Мартиняк

Водночас чоловік додає, що схожа проблема може виникати також через вологу погоду чи вітер, що задуватиме у димохід, але це трапляється не так часто й нервувати через це точно не варто.

Як уникнути проблем з пічкою?

Щоб пічне опалення було справним та проблем з ним не виникало роками, важливо правильно його обслуговувати.

Зокрема, слід щороку готувати пічку до початку опалювального сезону. Це допоможе уникнути неочікуваних негараздів та не перейматися за тепло у холодні місяці.