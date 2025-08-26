Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, посудомийні машини потребують періодичного чищення, оскільки з часом можуть накопичуватися жир, мильний наліт та залишки їжі, що знижує ефективність і створює сприятливе середовище для розмноження мікробів. Як очистити техніку підручними засобами, розповідаємо далі.

Як почистити посудомийну машину оцтом?

Оцет – це натуральний і безпечний засіб для використання в посудомийній машині, який добре підходить для чищення своїми руками.

Спочатку спорожніть посудомийну машину, потім налийте 1 склянку оцту в миску, придатну для миття в посудомийній машині, і поставте її на верхню полицю пристрою. Увімкніть найгарячіший цикл миття посудомийної машини. Пропустіть цикл сушіння та відкрийте дверцята посудомийної машини, щоб вона висохла на повітрі. Обов’язково пропустіть використання мийного засобу під час цього циклу.

Водночас щоб очистити знімні деталі посудомийної машини оцтом, наповніть раковину наполовину теплою водою та додайте дві склянки білого оцту. Помістіть деталі в раковину та дайте їм постояти 20 хвилин. Потім промийте їх і поставте на місце.

Як часто чистити посудомийну машину? Ретельно чистити посудомийну машину варто щомісяця. Мити слід всю внутрішню частину, дверцята, прокладку та фільтр.



Якщо ж техніка використовується лише зрідка, таке часте прибирання не потрібне. Однак залишати посудомийку без чищення довше шести місяців не рекомендують.



Інакше мінерали, жир, бруд і вапняний наліт накопичуватимуться всередині приладу, що з часом робить його менш ефективним.



Посудомийна машина також потребує догляду / Фото Freepik

Як чистити посудомийку харчовою содою?

Це також не менш ефективний засіб для очищення техніки. Просто посипте 1 склянку харчової соди на дно порожньої посудомийної машини та запустити короткий цикл на найгарячішому режимі без мийного засобу, щоб очистити внутрішню частину та знищити запахи. Як і у випадку з очищенням посудомийної машини оцтом, пропустіть цикл сушіння та дайте посудомийній машині висохнути на повітрі.

Як позбутися запахів у посудомийній машині?

Якщо у посудомийній машині з’явився неприємний запах, ось що потрібно зробити:

Почніть з очищення зливного сифона та видалення будь-яких засмічень з розпилювачів за допомогою зубочистки.

Потім запустіть посудомийну машину згідно з інструкціями, спочатку з оцтом, щоб видалити жир і мильний наліт, а потім з харчовою содою, щоб нейтралізувати запахи.

Відчиняйте дверцята після кожного циклу, щоб висушити внутрішню частину на повітрі.

Щоб посудомийна машина довше пахла чистотою, обов’язково щодня очищайте кошики для столового приладдя, дно посудомийної машини та фільтр від залишків їжі.

Також тримайте дверцята відчиненими після кожного циклу, щоб вони висохли на повітрі.

Як правильно користуватися посудомийною машиною?

Посудомийна машина може здаватися абсолютно інтуїтивним пристроєм для використання. Однак просто завантажити й увімкнути її – не завжди найкраща стратегія.

Щоб посуд справді сяяв чистотою, потрібно знати, як правильно завантажувати посуд та розміщувати столові прибори всередині.