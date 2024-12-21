Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, коли вода замерзає, вона розширюється, що може призвести до розриву труб і серйозних пошкоджень, зокрема стель, стін і підлог, що потягне за собою дорогий ремонт. Як захистити труби узимку та як діями у разі їх замерзання, розповідаємо далі.

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Як визначити замерзлі труби

Існує кілька явних ознак, що ваші труби могли замерзнути:

Відсутність води з крана. Якщо температура різко знизилася, а вода перестала текти, це може свідчити про замерзання.

Незвичні запахи або звуки. Стукіт чи гудіння в трубах – це ще одна ознака.

Іній на трубах. Видимий лід або іній на поверхні труби є сигналом для негайних дій.

Як розморозити заледенілі труби

Експерти радять дотримуватися наступного алгоритму для безпечного розморожування труб.

Перш за все знайдіть місце замерзання. Шукайте труби з інеєм або ті, які здаються надутими.

Далі відкрийте крани. Підключені до замерзлих труб крани слід залишити відкритими, щоб зменшити тиск і забезпечити вихід води під час відтавання.

Після цього розпочніть розморожування. Використовуйте рушники, змочені гарячою водою, грілку або фен. Завжди працюйте у напрямку від крана до замерзлої ділянки.

Наберіться терпіння. Залежно від ступеня замерзання процес може зайняти кілька годин або навіть всю ніч.

Якщо ж самостійне розморожування виявилося неефективним або проблема посилюється, зверніться до сантехніка. Професіонал не лише зможе розв'язати вашу проблему, а й перевірить систему на наявність інших прихованих дефектів.

Як запобігти замерзанню труб

Замерзлі труби можуть стати серйозною проблемою, якщо їх вчасно не помітити та не усунути, тому прості профілактичні заходи не завадять.

Так, для зниження ризику замерзання труб варто їх утеплити. Використовуйте ізоляційні матеріали для труб у підвалах, на горищах або в інших неопалюваних приміщеннях.

Також підтримуйте постійне тепло в будинку. У сильні морози не вимикайте опалення навіть у нічний час.

Крім цього, залишайте крани відкритими. У найхолодніші ночі дозволяйте невеликому потоку води текти з крана – це запобігає замерзанню.