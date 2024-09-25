Терміни "штори" і портьєри" дуже часто використовуються як синоніми, однак насправді вони позначають різні речі. Яка різниця між цими поняттями та що краще обрати для свого дому – розповіли дизайнери у коментарі Southern Living.

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Яка різниця між шторами та портьєрами

Здавалося б, штори та портьєри мають одне призначення – захистити кімнату від сонячних променів, однак між ними є тонка відмінність. Саме ця деталь дозволить зрозуміти, що саме треба повісити на вікнах.

Так, штори, як правило, виготовлені з легких тканин (бавовна чи льон) і мають більш невимушений вигляд. Натомість портьєри відшивають з важких, розкішних матеріалів (шовк, оксамит, вовна, дамаст), які додають кімнаті нотку офіціозу.



Штори в інтер'єрі / Фото Freepik

Що краще обрати – штори чи портьєри

Обираючи між шторами та портьєрами, варто подумати, яка мета додаткового захисту на вікнах. Якщо ви прагнете отримати більше світла, то варто обирати штори з легких матеріалів, які будуть пропускати сонячні промені. Загалом, штори є ідеальним варіантом для спалень, дитячих чи їдалень.

Якщо ж ви прагнете створити інтимну атмосферу, то дизайнери рекомендують обирати цупкі портьєри. Вони не пропускатимуть сонячних променів, а простір матиме темний вигляд, незалежно від того, яка година дня за вікном.

Дизайнери наголошують, що штори та портьєри також треба правильно повішати. Так, їх варто опустити від стелі на 10 – 15 сантиметрів. Такий спосіб дозволить зробити стелю вищою. Довжина штор повинна бути такою, щоб кінці трохи торкалися підлоги.