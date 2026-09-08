Як пишуть дизайнери та фахівці Architectural Digest, телевізор над каміном часто розташований значно вище, ніж потрібно для комфортного перегляду.

Чому висота телевізора має значення?

Коли людина сидить на дивані, очі знаходяться набагато нижче, ніж центр екрана, встановленого високо на стіні. Через це під час перегляду доводиться постійно трохи закидати голову. Спочатку така поза може здаватися цілком нормальною. Але якщо проводити перед екраном кілька годин, напруження в шиї та плечах стає значно відчутнішим.

Щоб визначити оптимальну висоту розташування екрана, треба провести простий тест. Сядьте на диван і подивіться прямо перед собою. Якщо для того, щоб побачити центр екрана, доводиться помітно підіймати підборіддя, телевізор, найімовірніше, розташований занадто високо.

Чому телевізор над каміном може бути проблемою для техніки?

Є ще одна причина через яку не варто поспішати встановлювати телевізор над каміном. І це – тепло. Особливо це стосується дров'яних камінів. Гаряче повітря підіймається вгору, тому зона безпосередньо над топкою може нагріватися значно сильніше, ніж решта стіни.

Для телевізора важливо дотримуватися допустимого температурного діапазону, зазначеного виробником конкретної моделі. Тому перед монтажем варто перевірити інструкцію до телевізора та вимоги до каміна. З електричним каміном ситуація може бути простішою, однак питання висоти екрана нікуди не зникає.

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Телевізор над каміном / Фото Unsplash

Що кажуть дизайнери?

Камін традиційно є одним із головних акцентів вітальні: він створює атмосферу, додає фактури та привертає увагу. Телевізор працює зовсім інакше – великий яскравий екран постійно створює рухомий акцент. Коли ці два елементи розташовані один над одним, вони можуть конкурувати за увагу.

Саме тому дизайнери часто радять, якщо планування дозволяє, розділяти ці зони. Телевізор можна встановити на сусідній стіні або поставити на невисоку тумбу. У такому випадку камін залишається самостійним центром вітальні, а екран розташовується на комфортнішій для перегляду висоті.