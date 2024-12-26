Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на SciTechDaily.

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Як цегла може віддавати тепло

Компанія Electrified Thermal Solutions створила незвичайний продукт – цеглу, яка безкоштовно виділяє тепло. Нині вчені планують ввести систему в експлуатацію. Очікується, що у майбутньому така цегла зможе опалювати навіть промислові об'єкти, а не лише будинки.

Деніел Стек, один із розробників теплової цегли, пояснив механізм роботи такого обігрівача. Так, винахідник змінив хімічний склад цеглини. Вона не лише проводить енергію, а й самостійно може створювати тепло. Нині електронні цеглини можуть ефективно зберігати тепло впродовж кількох годин і віддавати його. Ба більше, вони можуть нагрівати повітря чи газ до 1800 градусів за Цельсієм.

За основу своєї розробки Стер разом із вченим Чарльзом Форсбергом взяли вогнетривку цеглу. По-перше, вона недорога, а по-друге – алгоритм її роботи максимально зрозумілий, адже її тисячоліттями використовували у камінах і печах для обігріву.

Вчені також наголошують, що опалення тепловими цеглинами неможливо порівняти з іншими видами електричного опалення. Річ у тім, що нова розробка вчених може віддавати більше тепла та служитиме набагато довше, ніж будь-яке інше опалення.

За словами розробників, електронні теплові цеглини зможуть замінити паливо на багатьох промислових об'єктах.