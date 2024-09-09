Естетика, натхненна культовими фільмами Ненсі Меєрс, буквально розриває мережу. Старі тренди в сучасній інтерпретації мають особливий шарм, тому стають популярними серед молоді.

До теми Більше не в тренді: декор, від якого слід терміново позбутися

Пастельні відтінки

Більшість інтер'єрів 90-х так чи інакше мали пастельні тони. Мовиться не лише про колір на стінах, й оббивки диванів, пуфів, крісел тощо. Нині пастельні відтінки у декорі знову у тренді. Тисячі людей щодня намагаються знайти "пастельний еклектичний декор" на Pinterest. Ці заспокійливі відтінки додають м'якості та нейтральності у тривожному світі.

Квіткові шпалери

Коли мова заходить про тенденції домашнього декору 90-х років, то квіткові шпалери обіймають перше місце. Нині це один із найпопулярніших дизайнерських трендів.

Дизайнери рекомендують замість насичених квіткових шпалер, драпіровок, абажурів і подушок, обрати сучасний акцент. До прикладу, шпалери з квітковим принтом у похмурих відтінках створять драматичний візуальний ефект.



Квіткові шпалери / Фото David Tsay

Естетика Ненсі Меєрс

Ненсі Меєрс відома не тільки чудовими інтер'єрами своїх фільмів, але й блискучими сюжетними лініями. Класика 90-х, типу "Батько нареченої" чи "Пастка для батьків", нині зачаровує молодь. Вишуканий, теплий і позачасовий інтер'єр цих фільмів прагнуть повторити якомога більше дизайнерів. Еклектичний вінтажний декор додає відчуття ностальгії та шарму.

Дубові шафи

Дубові кухонні шафи раніше асоціювалися із застарілим декором, однак нині вони повертаються й додають кухням тепла. Щоб створити сучасний образ 90-х, обирайте двоколірний образ і поєднуйте верхні темні з нижніми білими шафами.



Дубові шафи / Фото Kim Cornelison

Декоративні тарілки на стінах

Декоративні тарілки прикрашали стіни багатьох їдалень і кухонь у 1990-х роках. Декору стін 90-х можна надати сучасне оновлення, додавши декоративні тарілки до стіни разом із творами мистецтва в рамці.

Бежеві кольори

Бежевий був нейтральним кольором, який визначив стиль 90-х років. Після того у тренді були холодні й сірі відтінки, однак всі більше людей прагнуть відчувати домашнє тепло, тому повертаються до бежевого. Джгутовий килим, плетені меблі чи елементи додадуть затишку та ностальгічної естетики.



Дизайн у бежевих відтінках / Фото David A Land

Плетені меблі

Плетені меблі, прикрашені подушками з квітковим принтом, були мастхевом 90-х років. Плетені крісла можна було побачити не лише у саду, а й у їдальні чи вітальні. Нині плетені меблі знову у тренді й вже отримали сучасне бачення.