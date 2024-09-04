Причини, чому ванна кімната може виглядати неактуальною, а також кілька ідей, як це виправити, розповідаємо далі.

До теми Зроблять простір максимально комфортним: речі, які мають бути у кожній ванній кімнаті

Стіни викладені суцільною плиткою

За будь-яку ціну дизайнери радять уникати суцільної квадратної плитки у ванній. Експерти рекомендують замість цього вибирати плитку в шаховому порядку або з візерунками.

Якщо ж хочеться чогось універсального, позачасового, але простого, візерунок "ялинка" на мармурі або керамічній плитці – фантастичний вибір.

Акцентна плитка привертає забагато уваги

Кілька років тому бордюри з плитки та акцентні смужки були популярними, але тепер вони можуть зробити ванну кімнату застарілою.

Суцільне оздоблення плиткою або яскраві стіни з великої плитки є більш сучасними,

– каже дизайнерка інтер’єру Емі Світцер.

Однак це не означає, що ванна кімната має бути однотонною. Акценти яскравого кольору, сміливий умивальник або навіть незвичне дзеркало можуть додати життя простору.

Пухнасті килимки

Пухнасті килимки для ванної можуть бути приємними, але вони неймовірно застарілі. Якщо вам подобається відчуття м’якості під ногами, виберіть натомість килимок з піни, який миється. Це виглядатиме витонченіше та все ще створюватиме відчуття комфорту.

Шафи з темного дерева

Шафи з темного дерева були популярні близько десяти років, але зараз вони можуть зробити ванну кімнату похмурою та неактуальною. Світліші тони або гладке матове покриття більше відповідають сучасним тенденціям дизайну.

Якщо ж подобаються темні кольори у ванній кімнаті, вибирайте яскраву темну плитку або насичені шпалери, але залишайте шафи світлими.

Громіздкі світильники

Заміна світильників – один із найпростіших способів оновити ванну кімнату. Важкі, традиційні лампи з вигадливими деталями можуть швидко застаріти, тож краще замінити їх мінімалістичним, гладким або матово-чорними, щоб надати свіжого вигляду кімнаті.