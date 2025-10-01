Але, як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, те, що виглядає ефектно на фото чи у відео, не завжди так само добре працює у реальному житті. Часто гучні тренди виявляються непрактичними, недовговічними або просто небезпечними. Від яких рішень дизайнери радять відмовитися, розповідаємо далі.

Які тренди краще пропустити?

Фруктові табуретки

Стільці у формі полуниць, кавунів чи лимонів підкорили тікток, але для щоденного використання вони не підходять. За словами дизайнерів, ці меблі не витримують навантаження і можуть навіть травмувати.

Краще додати до інтер’єру грайливі елементи інакше, наприклад, у вигляді фурнітури з фруктовим мотивом чи яскравих акцентних фарб. Так вийде зберегти індивідуальність, не жертвуючи зручністю.

Мікроестетики

Такі віяння створюють миттєвий ефект у стрічці, але швидко втрачають актуальність. Кімнати, оформлені під конкретну естетику, стають застарілими одразу після того, як алгоритм рухається далі.

Натомість базові інтер’єри з натуральних матеріалів – каменю, металу, льону – створюють довговічну основу, на якій легко змінювати настрій за допомогою декору чи сезонних деталей.

Низькі білі дивани

У соцмережах вони виглядають розкішно, але в реальності – це головний біль. Білий колір швидко брудниться, а м’які матеріали втрачають форму.

Краще обирати нейтральні відтінки – бежевий чи сірий. Вони так само універсальні, але значно практичніші й довговічніші.

Ліплення з пінопласту своїми руками

Саморобні молдинги обіцяють швидкий ефект розкоші, але часто виглядають дешево і швидко псуються. Матеріал може деформуватися чи відшаровуватися, замість того щоб додавати стильності.

На противагу краще інвестуйте в один-два якісні елементи – камін, двері на замовлення або справжню декоративну деталь. Це дає простору індивідуальність і довгострокову цінність.

Дизайнерські дублікати

Копії відомих брендів приваблюють ціною, але вони виготовлені з дешевих матеріалів і рідко служать довго. Зрештою, це призводить до зайвих витрат і шкодить довкіллю.

Аби не наражатися на ризики, купуйте якісні меблі з натуральних матеріалів, які не лише прослужать роками, а й додадуть дому автентичності.

Як виглядають фруктові меблі: дивіться відео

Які тренди лишаються актуальними?

Як пише ELLE Decor, не всі тренди із соцмереж є автоматично недоречними. Наступні тенденції цілком можуть бути довговічними:

Земляні колірні палітри. Холодні сірі відтінки відходять у минуле. Їм на зміну приходять теплі й природні кольори – випалена теракота, лісово-зелений, глибокий коричневий. Вони чудово поєднуються з каменем і теплим білим, створюючи атмосферу затишку.

Вінтажні вироби. Попит на автентичність зріс до максимуму. Замість нових речей дедалі частіше обирають предмети з історією: секонд-хенд, антикваріат чи сімейні реліквії. Такі речі додають дому індивідуальності й водночас є екологічним рішенням.

М’які вигини та металеві оздоблення. Кутовий мінімалізм поступово здає позиції. У тренді – органічні форми та меблі з плавними вигинами, затишні силуети, округлі краї. В оздобленні повертається нікель, який витісняє латунь. Він додає блиску й сучасності, водночас залишаючись елегантним вибором для ванних кімнат, меблів чи фурнітури.

Нашарування текстур. Камінь, мармур, текстиль, шпалери з м’яким відтінком чи навіть проста ваза з гілками – усе це створює багатошаровий і тактильний простір. Коли матеріали поєднуються між собою, дім набуває глибини, тепла та особливого характеру.

Які тренди відходять в минуле?

Сфера дизайну інтер'єрів є доволі динамічною. Деякі тенденції у ній ризикують не протриматися вже до 2026 року.

До прикладу, повністю білі кухні та надмірний мінімалізм виходять з моди. Натомість біофільний дизайн і максималізм стають все більш популярними.