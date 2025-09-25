Проте, як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, як і будь-який тренд, цей прийом не уникнув модних коливань. Чи справді акцентні стіни втратили актуальність і які є альтернативи, розповідаємо далі.

Що таке акцентна стіна та чому вони стали популярними?

Декоративна або акцентна стіна – це поверхня, яка вирізняється серед інших завдяки кольору, фактурі, оздобленню чи навіть архітектурній формі.

Вона створює візуальний центр кімнати та допомагає додати простору характеру, що й стало основою популярності цього рішення.

Акцентні стіни дають змогу зробити інтер’єр більш виразним без ризику перевантажити його. Їх часто обирають як бюджетний спосіб спробувати яскраві кольори чи складні візерунки, адже матеріалів і часу на одну стіну потрібно значно менше, ніж на всю кімнату.

Чому інтерес до таких стін знижується?

Дизайнери зазначають, що акцентні стіни стали настільки поширеними, що багатьом вони просто набридли.

Сьогодні замість фарбування чи шпалер на одній стіні власники житла все частіше обирають інші прийоми: оздоблення всієї кімнати шпалерами у стилі максималізму, роботу зі стелею або навіть приховані двері, що стають акцентним елементом.

Чи варто відмовлятися від акцентних стін?

Попри зниження популярності, акцентні стіни залишаються інструментом, який може працювати, якщо він відповідає стилю.

Головне – уникати банальних рішень і мислити ширше: експериментувати з масштабом, матеріалами та поєднанням декору.

Акценті стіни стають менш актуальними / Фото Freepik

Як зробити акцентну стіну стильною?

Обирайте сміливі кольори та фактури, але дбайте про баланс у просторі.

Продумуйте меблі, освітлення та декор біля акцентної стіни – вона повинна інтегруватися у кімнату, а не виглядати випадковою.

Використовуйте нестандартні рішення: мурали, трафарети, панелі чи галерейні стіни.

Які є альтернативи акцентним стінам?

Як пише Houzz, сучасний дизайн пропонує безліч інших способів створити фокусну точку у кімнаті:

Художні твори – велике полотно або колекція картин.

Текстиль – гобелени, килими, ефектні штори.

Рослини – жива зелена стіна або композиції з вазонів.

Плитка – декоративна настінна плитка навіть у вітальні чи їдальні.

Освітлення – підсвітка чи настінні світильники, що створюють атмосферу.

Як бюджетно оновити своє житло?

Акценті стіни – це не єдине рішення та швидкого та бюджетного оновлення кімнат.

Скатертини, жалюзі, фарба, освітлення, килими, подушки та рослини – усе це може змінити атмосферу вдома без значних витрат.