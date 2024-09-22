Однак, як пише Real Simple, не всі тенденції змінюються доволі швидко. Яка мода залишається актуальною роками, розповідаємо далі.

До теми 5 традиційних правил дизайну, які варто порушити, щоб створити унікальну вітальню

Чорний колір

Багато людей втомилися від білих і сірих кольорів. Саме тому чорний буде актуальним ще не один рік. Якщо ж цей відтінок не подобається, інші темні та похмурі тони також є та будуть у моді.

Натуральний камінь

Якісні природні матеріали, зокрема натуральний камінь, ніколи не вийдуть з моди. А щоб зробити його ще більш актуальними, дизайнери радять обирати заокруглені краї, а не гострі сучасні кути.

Рифлена плитка

На думку дизайнерів, рифлена плитка має особливо позачасову якість. Вона нагадує класичні архітектурні рішення та пасує до багатьох дизайнів.

Як може виглядати актуальний дизайн: дивіться фото

Метал, особливо залізо

Метал ручної обробки повертається у моду. І хороша новина тут полягає у тому, що елементи з заліза можуть бути дуже доступними. До прикладу, їх можна додати у свій дім у вигляді свічників, невеликих скульптур і столиків. Тим більше, що вони добре поєднуються як із сучасними дизайнами, так і з більш класичними.

Криві та арки

Вигини та арки ніколи не перестануть бути актуальними. Єдине, що змінюється – їхнє застосування. Якщо раніше йшлося про арочний дверний проріз чи вбудовану нішу, то зараз краще обирати меблі або акцентні предмети з відповідними вигинами.