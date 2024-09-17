Які класичні дизайнерські правила можна порушити, створюючи саме такий простір, за порадами Woman and Home, розповідаємо далі.

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Велика кількість вільного простору в центрі кімнати

Велика кількість людей залишає вільний простір в центрі кімнати, що зручно для приймання гостей, але не так комфортно для щоденного життя.

Дизайнери рекомендують перемістити дивани ближче до середини, що лишатиме простір, але й робитиме його більш зручним. Якщо дозволяє місце, можна взагалі поставити два дивани один навпроти одного, щоб створити зону для розмов з журнальним столиком посередині.

Багато білого

Якщо ви віддаєте перевагу чіткій, сучасній, повністю білій схемі дизайну, то білі плінтуса, рамки для картин і дверні рами допоможуть створити такий вигляд. Однак ці архітектурні деталі, які часто не помічають, не обов’язково мають бути такими за замовчуванням – їх можна розфарбувати та використати як спосіб додати яскравих кольорів.

Як може виглядати вітальня: дивіться фото

Тільки легкі та повітряні кольори

Часто кажуть, що якщо пофарбувати невелику кімнату у світлий колір, вона буде здаватися більшою та світлішою. Це правда, тому що такі відтінки мають більший коефіцієнт відбиття світла. Однак подібні кольори – це не єдиний можливий варіант.

Щоб одночасно не зробити кімнату занадто темною, але все ж додати їй кольору, обирайте поєднання синього, коричневого і нейтральних тонів. Це дозволить створити більш барвисту палітру та зберегти світло.

Лише сучасні елементи

Щоб кімната виглядала актуально, не обов'язково оновлювати її з появою кожного нового тренду. Поєднання старого з сучасним може стати стильним рішенням. Антикварні вироби чи просто улюблені речі з минулого можуть гарно доповнювати новий інтер'єр, додаючи простору характеру.

Як може виглядати вітальня: дивіться фото

Уникання великих меблів

У невеликих кімнатах люди природно починають уникати громіздких меблів. Однак насправді це не зовсім гарне рішення. Зручний та великий L-подібний диван біля стіни працюватиме набагато краще, ніж маленький двомісний. По-перше, він буде добре виконувати свою функцію – дозволятиме відпочити, а по-друге, великий диван, який займає багато місця (можливо, з одним твором мистецтва над ним), змушуватиме око сприймати простір більшим.