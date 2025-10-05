Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, сьогодні дизайнери радять відмовитися від цього методу, адже подібні стіни виглядають хаотично та візуально перевантажують простір. Замість створення глибини вони створюють відчуття безладу, що ускладнює підбір меблів і декору. Чим замінити таке рішення, розповідаємо далі.

Що можна зробити натомість?

Фарбування губкою суттєво обмежує колірні рішення. Такі стіни кричущі та погано поєднуються з іншими відтінками. У поєднанні з яскравими акцентами чи візерунками кімната може виглядати перевантаженою, а не гармонійною.

Аби уникнути цього, сучасні дизайнери радять звернутися до більш універсальних і довговічних рішень:

Штукатурні покриття – додають фактурності та глибини.

Вагонка чи шпалери – пропонують різноманітність стилів та візерунків.

Ліпнина – класичний акцент, який можна встановити навіть у форматі простих готових комплектів.

Кольорові блоки чи контрастне оздоблення – сучасний спосіб поєднати відтінки без перевантаження простору.

Загалом фарба має бути свіжою й чистою, а стіни – виступати фоном для декору, а не відволікати від нього, тож замість повернення застарілих технік варто обирати сучасні й більш витончені способи оформлення.

Як виглядає фарбування губкою: дивіться відео

Які тренди у фарбуванні стін лишаються актуальними?

Поки фарбування губкою виходить з моди, у тренді опиняються інші тенденції. Як пише Homes and Gardens, сьогодні у моді такі рішення щодо фарбування:

Коричневі відтінки – насичені, землисті тони як альтернатива класичним нейтральним кольорам. Добре поєднуються як з пастельними, так і з яскравими акцентами.

Вапняне оздоблення – текстуровані стіни з природним, багатошаровим виглядом, що створюють розслаблену атмосферу.

Насичення кольором – один відтінок на всіх поверхнях: стінах, стелі, плінтусах і навіть меблях для цілісного вигляду.

Матові покриття – сучасна альтернатива глянцю, що додає простору стриманої елегантності та добре підкреслює архітектурні деталі.

Поєднання фарби зі шпалерами – підбір кольору стін під відтінки шпалер для гармонійного та індивідуального дизайну.

Насичені кольори – сміливі відтінки синього та зеленого тонів, які додають інтер’єру глибини та характеру.

Які ще тренди в дизайні втрачають актуальність?

Фарбування губкою – це не єдиний тренд, який варто залишити у минулому. Прийшов час також прощатися з акцентними стінами.

Вони втрачають популярність через свою поширеність, тож тепер дизайнери пропонують інші рішення – максималізм в оздобленні або роботу зі стелею, щоб створити візуальний центр у кімнаті.