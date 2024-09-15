Крім того, якщо ви прагнете сучасності та наслідуєте моду, то варто знати, які тенденції в інтер'єрі існують зараз. Відтак, дизайнери назвали 5 кольорів які будуть популярними до кінця 2024 року.

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Відтінки, ніби припорошені пилом

Звісно, більшість не хоче бачити пил у своїх домівках, однак це не поширюється на відтінки, які ніби припорошені пилом. Такі кольори насичені й пігментовані, але м'які. Вони не впадають в очі, не дратують і не занадто яскраві. До прикладу, пилово-блакитний додає акцентів кімнаті, доповнюючи стильний простір.

Такі кольори, які ніби припорошені пилом, ідеально пасують для дитячих кімнат, їдалень та кухні.



Пилово-блакитний відтінок фарби / Фото Kelly Marshall

Земляні відтінки

Як стверджує дизайнер Хемі Персад, земляні відтінки мають нині особливо популярні. Трендовий і сучасний вигляд мають поєднання рожевих та земляних відтінків, особливо – пісочних.

При збалансованому освітленні земляні відтінки мають дуже теплу атмосферу. Дизайнери радять використовувати такі кольори у спальні та ванній кімнаті, де важливо відчувати спокій та відпочивати душею.



Поєднання земляних та рожевого відтінку / Фото Kelly Marshall

Холодні відтінки

Прохолодні тони ніколи не будуть поганою ідеєю, адже вони завжди мають стильний вигляд. Дизайнерка Ембер Гайтон поділилася, що холодні відтінки ідеально пасують, наприклад, для пральні.

Я хотіла створити барвистий тропічний простір, у якому кожен із задоволенням буде прати білизну. Сміливі відтінки будуть контрастувати за рахунок один одного, створюючи атмосферу натхнення та дива,

– поділилася дизайнерка.

Окрім того, холодні відтінки завжди у тренді. Вітальня, дитяча кімната, ігрова кімната чи навіть гардеробна – холодний відтінок фарби ідеально підкреслюватиме кімнату.



Холодні відтінки у пральні / Фото Kelly Marshall

Похмурі відтінки

Похмурі відтінки ідеально підкреслюють природні дерев'яні вироби, а також додають сучасних і драматичних штрихів. Однак варто дотримуватися балансу й поєднувати такі кольори з нейтральними чи природними відтінками.

Поєднання їх із нейтральними або природними матеріалами, такими як дерево та камінь, може посилити їхній вплив, не перевантажуючи простір,

– радять дизайнери.



Похмурі відтінки кольорів на стінах / Фото Kelly Marshall

Теплі відтінки

Якщо хочете додати витонченості своїй кімнаті, то варто обирати теплі відтінки фарби. Особливо важливо їх використовувати, якщо у кімнаті мало природного освітлення.



Теплий колір фарби / Фото Kelly Marshall

Коричневі кольори ідеально пасують для створення затишної атмосфери у вітальні, спальні чи кухні. Дизайнери описують такі відтінки як універсальні, тому вони пасуватимуть до будь-якого простору.