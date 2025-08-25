Які плюси та мінуси мають пічки, 24 Канал дізнавався у Юрія Мартиняка, львівського майстра-пічника, що вже 20 років займається професією, яку перейняв від свого батька.

Які переваги та недоліки має пічне опалення?

За словами Юрія Мартиняка, пічне опалення має як свої переваги, що роблять його актуальним та ефективним навіть сьогодні, так і певні недоліки, які створюють виклики.

Найперше – це простота експлуатації. Пічки дуже легко використовувати й для цього не потрібно знати нічого особливого. До того ж вони є довговічними – у середньому за базового догляду піч може служити 20 – 30 років,

– каже майстер.

Він додає, що перевагою пічок є й те, що вони є автономними й про відсутність тепла через різні непередбачувані обставини можна не перейматися. Так само як і про те, що система опалення вийде з ладу через холод за відсутності нагляду, теж можна не хвилюватися.

Також за словами фахівця, таке опалення можна зонувати. Якщо у кімнаті ніхто не живе, то й топити пічку там не обов'язково, що дозволяє непогано заощаджувати.

Пічне опалення може бути вдалим рішенням для багатьох випадків / Фото Юрій Мартиняк

Крім того, пічки не сушать повітря. Це може бути особливо важливо для людей, що мають алергії, проблеми з диханням чи для родин із дітьми,

– зауважує Юрій Мартиняк.

Водночас він не уникає й недоліків. Так, найпершим і чи не найбільшим мінусом пічок є те, що вони не можуть працювати без втручання.

На жаль, це не газовий котел, який може працювати самостійно. У пічку потрібно докидати дрова та слідкувати за її нагріванням,

– пояснює пічник.

Разом з тим він нагадує, що пічкою не вийде обігріти такі маленькі приміщення, як коридори, ванни та туалети, веранди чи комори, адже це буде невигідно.

До слова, пічка – це не єдина альтернативна система опалення.